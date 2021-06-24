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Öğrencilerin karne hediyeleri ve YKS kitapçıkları Şehitkamil'den

İHA

Öğrencilerin karne hediyeleri ve YKS kitapçıkları Şehitkamil'den

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere yönelik 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) Bilgilendirme Kitapçığı ile oyun merkezi ve lunapark biletleriyle ilgili 2 protokolü Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile birlikte imzaladı.
Öğrencileri ilgilendiren her konuya destek veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 2 farklı protokolü imzaladı. Şehitkamil Kaymakamlığında düzenlenen protokol imza programına Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.
İlk protokol kapsamında Şehitkamil ilçe sınırları içerisindeki tüm öğrencilere karne hediyesi olarak verilecek oyun merkezi ve lunapark biletleriyle ilgiliyken, ikinci protokol ise lise Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilere 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) Bilgilendirme Kitapçığı verilmesi konusunda oldu.

Sınava girmeye hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) Bilgilendirme Kitapçığının öğrencilere doğru tercih yapmada büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, lisans ve ön lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları kontenjan ve benzeri pek çok detayın yer aldığı kitapçığı, dijital ortama da taşıdıklarını belirtti. Başkan Fadıloğlu, www.2021yks.com tercih kılavuzu WEB portalının, öğrencilerin başarılılarını doğru tercihle desteklemesine yardımcı olacağını kaydetti.

"Geleneksel hale getirmiş olduk"
Protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizin bugün imza törenini gerçekleştirdik. Özellikle pandemi sürecinde çocuklarımızın evlerinde kapalı kalmasından dolayı sosyal aktivitelerinde sıkıntı vardı. Geçtiğimiz yıl bunu yapmamıştık ama bu yıl karne döneminde özellikle çocuklarımızın sosyal aktivitelerini arttırabilmek adına oyun merkezi lunapark etkinliklerinden faydalanabilmeleri için her çocuğumuza Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte karne hediyesi olarak oyun merkezi lunapark bileti hediye ediyoruz. Bugün de bunun protokolünü imzaladık. Diğer taraftan üniversite okuyacak olan gençlerimize yönelik Türkiye’deki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına önceki yıl yerleşenlerin puanları, başarı sıraları kontenjan ve benzeri pek çok detayın yer aldığı bir kitapçık hazırladık. Tabi çağın gereğine uyarak artık bunu dijital hale de getirdik. Bu kitapçığımızı dijital ortama taşıdık. Gençlerimiz, artık bu kitapçığa dijital ortamda da ulaşabilecekler. Burada en azından rehberlik eğitimi verebilecek şekilde gençlerimize bilgi notları var. Bunu da geleneksel hale getirmiş olduk. Göreve geldiğimiz andan itibaren bunu devam ettiriyoruz. Paydaş kurumlarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

"Belediyemiz eğitime de çok büyük destekler verdi"
İmza töreninin ardından konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “20202021 eğitim ve öğretim yılının sonuna geliyoruz. Pandemi şartlarından dolayı eğitimler kimi zaman yüz yüze verildi, kimi zaman ise uzaktan eğitimler verildi. Bu süreçte de Şehitkamil Belediyemiz çok büyük destekler sundu. Özellikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize tablet hediye ettiler. Bu sayede öğrencilerimiz, uzaktan eğitim ile eğitim sürecini devam ettirdiler. Bunun yanında da hem geçtiğimiz yıl hem de bu eğitim öğretim yılında Şehitkamil Belediyemiz ile kurumlar arası iş birliği protokolleri düzenledik. Bu protokollerde de belediyemiz gerçekten her alanda olduğu gibi eğitime de çok büyük destekler verdi. Hem okullarımıza hem de öğrencilerimize çok büyük destekler verdi. Ben Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bunun yanında yine öğrencilerimize 2021 YKS kitapçığı hediye edilecek. Az öncede Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi zaten bu kitapçık dijital ortama taşınmış. Öğrencilerimiz, WEB sitesinden bu kitapçığa ulaşabilecekler. Öğrencilerimizin, doğru tercih yapmaları adına bu kitapçığımız bir kılavuz olacak. Bu da öğrencilerimiz için gerçekten çok önemli. Diğer taraftan yine ilkokul ve ortaokulda eğitim gören yaklaşık 116 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize de karne hediyesi olarak da yine Şehitkamil Belediyemiz tarafından oyun merkezi ve lunaparkı bileti hediye edilecek. Ben tüm öğrencilerimiz adına Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de şimdiden hayırlı tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza, tüm öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum"
Attığı imzanın ardından değerlendirmede yapan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise, “Ben öncelikle Milli Eğitim camiamıza, çocuklarımıza gelecekleri adına katkı sunduğu için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, göreve geldiği günden beri öğrencilerimize, lunaparkta eğelenebilecekleri şekilde bilet hediye ediyor. Ben Başkanımıza, bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine Şehitkamil Belediyemiz tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik YKS kitapçığı hediye ediliyor. Bu kitapçıkta öğrencilerimiz nasıl tercih yapabileceklerini, hangi mesleği seçebileceklerini gösteren çok güzel bir kaynak kitapçığı. Belediyemiz, bu yıl biraz daha farklı bir düşünce ile bu kitapçığı dijital ortama da taşımış durumda. Öğrencilerimiz, istedikleri takdirde dijital ortamda da bu kitapçığa erişebilecekler. Ben bu konuda da bir kez daha Başkanımıza, tüm öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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