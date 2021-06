Down sendromlu Tuğba'nın gelinlik ve düğün hayali gerçek oldu

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te down sendromlu Tuğba Kınacı'nın (28), gelinlik giyip evlenme hayali, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Gelinlik giyip, kuaförde saç ve makyajı yaptırılarak fotoğraf çektiren Tuğba Kınacı, rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen sembolik düğünde davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi.

Kentte, babası vefat eden 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olan down sendromlu Tuğba Kınacı, yıllardır annesi Filiz Kınacı ile eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerine gelinlik giyerek, düğününün olması hayalini kurduğunu söyledi. Merkezdeki öğretmenler Ali Çolak ve Kübra Çelik, Tuğba'nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Öğretmenler, down sendromlu Tuğba'nın annesi Filiz Kınacı'nın da onay vermesinin ardından gelinlik firması, kuaför, fotoğrafçı ve davul zurna ekibine durumu anlatarak destek istedi. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Tuğba, sabah saatlerinde evinden alınarak önce gelinlik giydirildi. Ardından kuaföre giden Tuğba'nın saç ve makyajı yapıldı, parkta fotoğrafları çekildi. Tuğba için son olarak eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin bahçesinde davul zurna eşliğinde sembolik düğün yapıldı. Annesi, öğretmenleri, arkadaşları ve yakınlarının katıldığı düğünde davul ve zurna eşliğinde halay çekip, pasta kesen Tuğba Kınacı, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sembolik düğün sırasında ailesi ve öğretmenleri ile birlikte bol bol fotoğraf çektiren Tuğba, zaman zaman ise mutluluk gözyaşları döktü.

'TEK HAYALİ GELİNLİK GİYMEKTİ, GERÇEK OLDU'

Yapılan organizasyon karşısında duygulanıp gözyaşı döken Tuğba'nın annesi Filiz Kınacı, kızının yıllardır tek hayalinin gelinlik giymek olduğunu söyledi. Hem kızı hem de kendilerinin çok mutlu olduğunu anlatan Kınacı, "Kızım için de bizim için de çok güzel bir gündü. Tuğba sürekli gelinlik giymek istiyordu. Hayali gerçekleşince çok mutlu oldu. Kızımın mutlu olması için destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Gönüllü olarak Tuğba'nın saç ve makyajını yapan kuaför Cengiz Aydın Tamer, bu tür organizasyon içerisinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Öğretmenleri Tuğba'nın hayalinden bahsedince seve seve kabul ettik. Ücretsiz olarak saç ve makyajını yaptık. Tuğba'nın hayaline katkı sağladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

'MUTLULUĞU KARŞISINDA ÇOK DUYGULANDIK'

Tuğba'nın hayalinin gerçekleşmesi için öncülük eden rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinden Ali Çolak, "Tuğba, gelinlik giymeyi çok istiyordu. Hayalinin gerçekleşmesine vesile olduk. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Öğrencilerimizin hepsi özel öğrenci ve elimizden geldiği kadar hepsinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün Tuğba'ya gelinliğimizi giydirdik. Tuğba hayalini gerçekleştirirken mutlu oldu, biz de hep mutlu olduk ve duygulandık" ifadelerini kullandı.

Tuğba Kınacı'nın öğretmenlerinden Kübra Çelik ise öğrencilerinin gelinlik giyme ve düğün hayalinin gerçekleşmesine destek olanlara teşekkür etti.

