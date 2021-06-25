Gasp zanlıları okulun çatısında yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde gasp yaptıktan sonra kaçan zanlılar, bir okulun çatısında yakalandı.

Nizip ilçesinde birçok suç kaydı bulunan 3 gasp zanlısı, son yaptıkları gasp olayında yakayı ele verdi. Dün gece bir şahsı silahla tehdit ederek cüzdanını ve telefonu gasp etmeye çalışan ve daha sonra kaçan 3 zanlı bir okulun çatısına saklandı. Olay yerine Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Nizip itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yapılan operasyonla çatıda saklanan M.C., M.H. ve F.K. itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.

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