Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Kentte, çeşitli semtlerde fuhuş yapıldığı ve bazı kadınları fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmanın ardından fuhuş yapıldığı saptanan adreslere baskın düzenlendi. Baskında, arama yapılan adreslerde çeşitli suç unsurları ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-25 15:43:04



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