Gaziantep’te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep polisi “Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” olaylarına yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” olaylarına yönelik operasyonda, 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.