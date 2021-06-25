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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı

İHA

Gaziantep’te fuhuş operasyonu 6 kişi tutuklandı

Gaziantep polisi “Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” olaylarına yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” olaylarına yönelik operasyonda, 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

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