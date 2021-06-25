Psikiyatri Uzmanı Dr. İnci'den bağımlılık analizi "Bağımlılık biyo-psiko-sosyal bir rahatsızlıktır"

Medical Park Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, bağımlılığın bir beyin hastalığı ve yakın tarihimizin en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek bağımlılığın tedavi edilebilir olduğunu ifade etti.

Psikiyatri Uzmanı Dr. İnci, kişinin bağımlı düzeyde değerlendirilebilmesi için, madde alımını arttırması, yoksunluk belirtilerinden yaşaması, madde alınması durumunda rahatlama yaşanması, ruhsal, bedensel, sosyal zararlar yaşanması, sorumlulukların ihmal etmesi olarak sıralanabileceğini ifade etti.

"Bağımlılık biyopsikososyal bir rahatsızlıktır"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, bağımlılık ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bağımlı bireyin beynindeki, yapısal ve nörokimyasal değişikliklere bağlı olarak istemli madde kullanma davranışı, zoraki madde kullanımına dönüşmektedir. Bağımlılık biyopsikososyal bir rahatsızlıktır. Bu doğrultuda bağımlılık; Kişinin alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddeye karşı engellenmesi imkânsız psikolojik ve fizyolojik bir gereksinim duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının çoğalması, alınmadığı bu ihtiyaç giderilmediğinde yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkânsız hale gelmesi olarak açıklanabilmektedir. Bağımlılık süreklilik gösteren bir hastalıktır. Kişinin alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddeye karşı karşı koyamaması, bu maddeye psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir. Bağımlılık süreklilik gösteren bir hastalıktır. Kişiyi uğradığı tüm kayıplara rağmen madde aramaya zorlar.’’ dedi.

"Bağımlılık tedavi edilebilir"

Medical Park Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, madde kavramı ile ilgili olarak ise, vücuda girdiğinde ruhsal, davranışsal ve fiziksel değişikliklere neden olan bağımlılık yapabilen, kimyasal uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler olduğunu kaydetti. Madde bağımlılığı veya diğer davranış bağımlılıkların tedavi edebilir olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. İnci, "Özellikle tedavi ilkelerini yerine getiren kişilerin maddeyi/davranışı bırakma oranları oldukça yüksek olduğunu açıkladı; Bağımlılık tedavisi; İlaç tedavilerinin yanı sıra psiko sosyal değişkenlere dikkat edilerek uygulanacak geniş kapsamlı bir tedaviyi kabul etmedeki gönüllüğü, yaşam olayları, aile ilişkileri bağımlılığın şiddeti ve komplikasyonlarına göre zamanla değişir. Bu nedenle tek bir bağımlılık tedavisi yöntemi yerine kişinin içinde bulunduğu durum özelinde tedavi programları geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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