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Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde 2021 mezunları kep attı Bakan Gül ve Bakan Elvan mezuniyet törenine katıldı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde 2021 mezunları kep attı Bakan Gül ve Bakan Elvan mezuniyet törenine katıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2021 Mezuniyet Töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törenle bin 554 öğrenci, diplomalarını aldı.
Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra Hasan Kalyoncu Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de katıldı.
Mezuniyet Töreni’nde öğrencilere hitaben bir konuşma yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, hayata atılmaya hazırlanan yeni mezunlara hitap ederek başarılanı kutlarken, iş hayatına dair tavsiyelerini de aktardı.

“HKÜ dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet ediyor”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin evrensel yükseköğrenim standartları, akademik kadrosu ve altyapısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet eder hale geldiğini belirten Cemal Kalyoncu, “2008 yılında, temelini attığımız Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2010 yılında eğitimöğretime başladı. Üniversitemiz aradan geçen zamanda yalnızca bölgenin değil, ülkenin en nitelikli ve üretken eğitim kurumlarından biri haline geldi. Üniversitemizi kurarken, öncelikli hedeflerimizden biri, mezunlarımızın yalnızca akademik yönden yetkin olmasını değil aynı zamanda kendilerini iş hayatında öne çıkarabilecek özellikleri edinmelerini sağlamaktı. Gerek akademik kadromuz gerekse kampüsümüzün sunduğu imkanlarla öğrencilerimize bu fırsatı sunabildiğimiz için mutluyuz. HKÜ bugüne kadar 13.483 mezun verdi. Mezunlarımızın tamamına yakını bugün Türkiye’nin dört bir yanında farklı alanlarda başarılara imza atıyor. Hem özel kurumların hem de devlet kurumlarının çeşitli araştırmalarına göre HKÜ mezunları en hızlı iş bulan ve en yüksek ücretle istihdam edilen mezunlar sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Üniversitemize ve öğrencilerimizin geleceğine dönük yatırımlarımız halen devam ediyor” dedi.

“Başarının anahtarı güvenilir insan olmak”
Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Cemal Kalyoncu, “Başarının ilk anahtarı dürüst ve güvenilir bir insan olabilmektir. Hayaller kurun ve onları gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Doğruluktan ve adaletten asla sapmayın. Engeller, zorluklar sizi asla yıldırmasın. Bu ülkenin genç ve parlak zihinleri olarak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizden bir an bile kuşku duymayın. Yeniliklere daima açık olun, değişime hızla ayak uydurun. Ancak bizi biz yapan değerlerimizden ve geleneklerimizden taviz vermeyin. Dünyadaki gelişmeleri Türkiye’ye taşırken Türkiye’yi de dünyaya taşıyın. Sizler gençliğinizle, enerjinizle, aydınlık zihinlerinizle ve özgüveninizle ülkemizi daha mutlu yarınlara taşıyacak güce ve kararlılığa sahipsiniz” şeklinde konuştu.

Hibrit Eğitim Modeli ile pandemi yılı sorunsuz geçildi
Törende konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise alanında uzman akademik kadrosu, modern kampüsü, vizyoner eğitimöğretim ve ARGE anlayışıyla, dünyadaki tüm çağdaşları ile rekabet edebilen, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite arasında yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz de pandemi koşullarında başarıyla uyguladığımız 'Hibrit Eğitim Modeli' ile eğitimlerini tamamlayarak bugün Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinin birinden mezun olmanın kıvancını yaşıyor. Son sınıfını pandemi sürecinde ‘hibrit eğitim modeli’ ile okuyan bu seneki mezunlarımızın hatıralarımızda ayrı bir yeri olacak. Mezunlarımız, bizim gurur kaynağımız, övüncümüz ve en büyük güvencemizdir” ifadelerini kullandı.

“Cesaretinizi kaybetmeden, yılmadan çalışın”
Öğrencilere seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Böyle güzel bir günde mezuniyet heyecanınızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sevgili gençler çok çalıştınız çok emek verdiniz ve bugüne ulaştınız. Geleceğe ilişkin kaygılarınızı çok iyi tahmin ediyorum. Şundan emin olun cesaretinizi kaybetmeden yılmadan çalışanlar bunun karşılığını alıyorlar. Siz yeter ki kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. İçinizdeki potansiyeli geliştirin. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Bizlerde sizlerin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitelerimize çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunları kıymete dönüştürecek olan sizlersiniz. Hiçbir zorluk sizleri yıldırmasın. Gaziantep’e bölgedeki ilk vakıf üniversitesini kazandıran Hasan kalyoncuya rahmet diliyorum” dedi.

“Sakın ola insanlık değerlerini maddi değerler için harcamayın”
Öğrencilere insanlık değerlerini unutmamanın önemine vurgu yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bugün en mutlu gününüzde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk diliyorum. Artık sınavı kazanır mıyım, İstediğim bölüme girer miyim, döneminden sonra hayallerinize ulaşıyorsunuz. Mezun oluyorsunuz. Her şey bitiyor ama önemli olan ülkemize, Anadolu coğrafyasına yararlı işler yapmaktır. Sizler bayrağımızı daha yükseklere taşıyacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Benim için değerli olan sizlerin mutluluğuna tanık olmaktır. Sakın ola insanlık değerlerini maddi değerler için harcamayın. Okul bitse de öğrenim hayatı bitmez. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezun oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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