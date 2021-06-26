Kadın Girişimciler üretti Bakan Varank, gazetecilere ikram etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılışını yaptığı Kadın Girişimciler Destek Merkezi (KAGİDEM)’de incelemelerde bulundu. Bakan Varank, merkezde üretilen lokumları elleriyle keserek, basın mensuplarına ikram etti.

8 proje açılışı ve bir dizi ziyaretler için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje onayı ile hayata geçirilen Kadın Girişimci Destek Merkezi’nin resmi açılış töreni yaptı.

Merkezi gezerek, bilgiler alan Bakan Varank, merkezde kısa sürede birçok başarı hikayesinin yazılacağına yürekten inandığını söyledi. Kurdele kesimi öncesi konuşan Bakan Varank, Kadın Girişimci Destek Merkezi’nin resmi açılışı için burada bulunduklarını belirterek, “Merkezde, kadınlarımızın iş fikirlerini hayata geçirmeleri için kendilerine her türlü destek ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Buradan önümüzdeki dönemde çok başarılı hikayelerin çıkacağına yürekten inanıyorum” dedi. Tören sonrasında merkezi dolaşan Bakan Varank, Başkan Şahin ve protokol kadın girişimcilerin ürünlerini gözlemledi, atölyeler hakkında bilgi aldı.

KAGİDEM’de lokum üreten bir kadın girişimciyi de ziyaret eden Bakan Mustafa Varank, üretim hakkında bilgiler aldıktan sonra, elleriyle kestiği lokumları gazetecilere ikram etti.

Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri; Ahmet Üzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve iş insanı Adil Sani Konukoğlu eşlik etti.

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