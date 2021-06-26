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Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor

DHA

Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep´te 55 milyon TL´lik destekle hayata geçirilen 8 projenin toplu açılışına katıldı. Bakan Varank, CHP´nin Gaziantep´te gerçekleştirdiği çalıştay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu´nun sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti´nin esnafı ziyaret etmediği yönündeki açıklamasına, 'kara propaganda' diyerek tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 55 Milyon TL bütçe ile gerçekleştirilen 8 farklı projenin toplu açılışı için geldiği Gaziantep'te ilk olarak Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yaptırılan Türkiye´nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu´nun açılışına katıldı. Törene Bakan Varank´ın yanı sıra; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti ve MHP milletvekilleri, kurum müdürleri, iş insanları ve oda başkanları katıldı.
'MUHALEFET TEK İŞİ OLAN KARA PROPAGANDAYI YAPIYOR'
Törende konuşan Bakan Varank, muhalefet partisinin AK Parti´li belediyelerin hizmetlerinden öğrenecekleri çok şey olduğunu söyledi. AK Parti´nim siyaseti sahada yaptığını, CHP gibi sosyal medya pozlarıyla, kurgu ziyaretlerle, aforizmalarla yapmadığını belirten Bakan Varank, "Tabi biz çalışırken, muhalefet de tek işi olan kara propagandaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ana muhalefet partisinin genel başkanı tüm CHP´li belediye başkanlarıyla Gaziantep´te bir çalıştay yapmış. Çok da iyi yapmış. Zira başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP´li belediye başkanlarının Gaziantep´in belediyeciliğinden, Fatma Şahin başkanımızın hizmetlerinden öğrenecekleri çok şey var. İnşallah buradan bir şeyler kapıp öyle dönmüşlerdir. Tabi buradayken, Kılıçdaroğlu bir Tweet atmış. Neymiş efendim Gaziantep esnafını iktidardan kimse ziyaret etmiyormuş. Gaziantepli esnafımız kibar insanlar, misafire saygısızlık etmezler. Kılıçdaroğlu´nun da misafir olduğunu bilip, ona göre muamele etmişlerdir. Ama Antepliler çok iyi biliyor, vekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız her gün sokaktalar. Bizim adeta rutinimiz bu" dedi.
'CHP TOPLU AÇILIŞLARI YANLIŞ ANLAMIŞ´
Gaziantep´teki yapılan yatırımların toplam bütçesinin 55 milyon liraya ulaştığını söyleyen Bakan Varank, sekiz farklı projenin her birinin bölge için önemli olduğunu ve onların toplu açılışlarını yaptıklarımı kaydetti.
CHP´nim toplu açılışları yanlış anladığını ifade eden Varank, "Biliyorsunuz diğer tarafta CHP´nin toplu açılışları var. Orada da 10 tane CHP´li belediye başkanı bir araya gelip tek bir kreşin temelini atıyor. Toplu açılışın ne olduğunu da yanlış anlamışlar. Daha öğrenecekleri çok şey var. Sayemizde duble yolların, köprülerin, statların, fabrikaların, havaalanlarının, alt yapıların, savunmaya sanayisinin ne olduğunu öğrendikleri gibi. Görüldüğü üzere bizler yolları aşındırmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz tüm bu tesisler ile Türkiye´nin gücüne güç katıyoruz"  diye konuştu.
'661 MİLYAR LİRAYI BULAN HİBE VE DESTEK PAKETLERİNİ DEVREYE ALDIK'
Sağlıkta ve ekonomide yüzyılın en zorlu sınavlarından biri olan koronavirüsle karşı karşıya olunan bu dönemde de yatırımlardan taviz vermediklerini anlatan Bakan Mustafa Varank, zorlu dönemde sanayicinin, çalışanların ve tüm vatandaşların üzerindeki yükü hafifletebilmek adına, toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek paketlerini devreye aldıklarını ifade ederek şöyle dedi:
"Bir taraftan milletimizin sağlığını güvence altına alırken, diğer taraftan refahını koruyabilmek adına yatırım, istihdam, üretim ve ihracat istikametinden milim sapmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde sanayicimizin, çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın üzerindeki yükü hafifletebilmek adına, toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek paketlerini devreye aldık."
'G-20 ÜLKELERİ ARASINDA EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKEYİZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyle, G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke konumuna gelindiğini üretim cephesinde de önemli başarılara imza attıklarını vurgulayarak, "Sanayi üretimimiz nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 oranında artış olduğunu bu yüksek artış oranı her ne kadar baz etkisini içerse de üretim cephesinin güçlü bir toparlanmayı başardığının ispatıdır. Bunun istihdama olan yansıması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hamdolsun nisan ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdamı, toplamda 4 milyon 700 bine dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşte bu başarıların asıl mimarları, pandemi döneminde dahi yatırım iştahını kaybetmeyen, üretimden geri durmayan sanayicilerimiz ve emekçilerimizdir. Peki biz bu başarıları yeterli görüyor muyuz? Elbette hayır. Daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bunun için Türkiye´nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı gündemini hep diri tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Açılışı yapılan tüm projelerin bölge halkı için ciddi istihdam ve gelir kapısı olduğunu belirten Bakan Varank, konuşmalarının ardından kurdele keserek açılışı yapılacak olan işletmeler ile ilgili teknik bilgiler verdi.DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-06-26 14:42:07

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