Traktörün ikiye ayrıldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İslahiye merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Meydana gelen kazada kırmızı ışık yaptığı iddia edilen İ.K. yönetimindeki 80 BD 361 plakalı Fiat marka traktör ile Muhammed H. Yönetiminde ki 31 AGK 787 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada sürücülerinde aralarında bulunduğu ve otomobilde bulunan A. Başıbüyük ve İ. Başıbüyük ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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