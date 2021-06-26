Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan traktör, hurdaya döndü. Sürücüler dahil 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Hassa yönüne giden Suriye uyruklu Muhammed Hakan (43) yönetimindeki 31 AGK 787 plakalı otomobil, karşı yönde gelen İzzet Karaağaç'ın (55) kullandığı 80 BD 361 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-06-26 16:04:35



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