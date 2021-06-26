Aşırı sıcaklardan bunalan Arabanlılar çay suyuna akın etti

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Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Ak Pınar su gözünde ve sıtma pınar çayının sularında serinlemeye çalışıyor.

Gün içerisinde hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye kadar yükseldiği Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, Elif kırsal mahallesi içme suyunun karşılandığı Ak pınar su gözünün ve sıtma pınar çayının serin suyuna girerek serinlemeye çalışıyor.

Aşırı hava sıcaklığından bunalan ve hafta sonunu da fırsat bilen Arabanlılar, aileleriyle birlikte çay suyunda yüzerek serinledi.

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