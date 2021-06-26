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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın açılışını yaptı

İHA

Bakan Varank, Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ‘Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı' nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “Böyle bir işe Gaziantep Üniversitesi’yle birlikte vesile olmaktan memnunuz” dedi.
Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’in ayakkabı sektöründe oldukça gelişmiş bir kent olduğunu vurguladı. Bakan Varank, “Bundan önce ayakkabı üreticilerimiz testlerini başka şehirlerde gönderip yapıyorlardı. Artık Gaziantep’te üretilen ayakkabıların tersleri burada yapılacak. Bu şehrimize ve sanayimize yoğun hizmet verecek bir laboratuvar. Böyle bir işe Gaziantep Üniversitesi’yle birlikte vesile olmaktan memnunuz. Laboratuvarımız şehrimize, ülkemize ve ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Sadece Gaziantep değil, diğer bölgeler de yararlanacak
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise Gaziantep Üniversitesi’nin eğitimöğretimin yanı sıra, topluma fayda sağlayan çalışmalar sürdürdüğünü belirterek, katma değer hizmetler vermeye devam edeceklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Özaydın, Türkiye de yaklaşık 900 meslek yüksekokulu olduğunu, bunlardan sadece 11'inin organize sanayi bölgelerinde ve bunların içeresinde de yalnızca Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda ‘Trimester’ eğitimi verildiğini söyledi.
Sanayinin hangi dallarda teknik ve elemana ihtiyacı varsa o konuda programlarla öğrenciler mezun ettiklerini belirten Prof. Dr. Özaydın, “Üniversite ile sanayi arasındaki bağları örmeye devam edeceğiz. Üniversite sanayi kapsamında çalışmalarımız artarak, gelişerek devam ediyor devam etmekte. Bu kapsamda yapılan işbirliklerin birisi AkrediteAyakkabı Test Laboratuvarıdır. Sanayicilerimize doğrudan hitap eden, şehrimizin ve bölgemizin ihtiyacı olan ayakkabı test laboratuvarının üniversitemizin eş finansmanı ve İpekyolu Kalkınma Ajansının mali destekleriyle kurmuş olmamızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ayakkabı sektöründe önemli merkezlerinden birisi olan Gaziantep’e akredite ayakkabı test laboratuvarı olması yalnızca Gaziantep’in değil diğer bölgelerden yararlanacaktır” ifadelerini kullandı.
"Yüksekokulumuz tüm imkanlarıyla sektöre destek veriyor"
Prof. Dr. Arif Özaydın konuşmasının devamında, “Sektörün hizmetinde olan Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı kurulduğu günden bu yana ayakkabı ve terlik üreticilerine hizmet vererek, yenilikçi bakış açısıyla, şehrimizin ve bölgemizin ihtiyacını karşılayamaya devam ediyor. Sektörün gelişmesine Meslek Yüksekokulunun tüm imkanlarıyla destek vermektedir. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun vizyonunu sürekli geliştirerek eğitimöğretimin yanı sıra, üniversitesanayi arasındaki bağlarını, daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Açılış töreninden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen ve 200 metrekare alanda kurulan ayakkabı test laboratuvarında incelemelerde bulundu. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ile Yüksekokul öğretim elemanları, Bakan Varank ve beraberindekilere laboratuvar ve test işlemleriyle ilgili bilgi aktardı. Uluslararası geçerliliğe sahip test sonuçları verebilen Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test Laboratuvarı’nda; ayakkabı ve terlik sektöründe üretim, hammadde satışı yapan ve temin eden işletmelerin ihtiyaç duyduğu birçok analizin yapılarak sektöre hizmet veriyor.
Ayakkabı Test ve Akreditasyon Merkezi incelemeleri sonrası GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, GAÜN Naci Topçuoğlu MYO tarafından üretilen ayakkabı ve Selçuklu motifleriyle hazırlanmış Tabaklı Platin Takımını hediye etti.
Açılış programına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekillileri, Necat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katıldı.

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