Yangında yaralanan anne ve oğlu yaşama tutunamadı



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te evde çıkan yangında ağır yaralanan Suriye uyruklu anne Huda Muhammed (25) ve 2 yaşındaki oğlu Halit Muhammed, kaldırıldıkları hastanede verdikleri 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangın 18 Haziran'da Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi mutfakta olduğu sırada oğlu Halit Muhammed çakmakla oynayınca yangın çıktı. Yatağın tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallenin elektriğinin kesilmesinin ardından eve müdahalede bulunan ekipler, içeride mahsur kalan anne Huda, çocukları 7 aylık Ahmet ve Halit Muhammed'i yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan anne ve 2 çocuğu 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan anne ve oğlu Halit Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Aynı gün ölen anne ve oğlunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-06-27 13:56:19



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