Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın iş dünyasından KAGİDEM’e tam destek İmzalanan protokollerle KAGİDEM girişimcileri tecrübelerden faydalanacak

İHA

Kadın iş dünyasından KAGİDEM’e tam destek İmzalanan protokollerle KAGİDEM girişimcileri tecrübelerden faydalanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) ortaklığında, İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle faaliyetlerine başlayan Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM), Türkiye genelinde kadın iş dünyasının desteğini aldı. İmzalanan protokollerle birlikte KAGİDEM girişimcileri, mentorluk, tecrübe paylaşımı gibi birçok konuda iş dünyasından yararlanabilecek.
Girişimci kadınları desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde faaliyetlerini yürüten Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) girişimcileri için önemli bir protokol töreni gerçekleşti. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile imzalanan protokollerle beraber girişimci kadınlar için başta ulusal ve uluslararası ağlara ulaşma imkânı sağlanırken, tecrübe, bilgi paylaşımı, mentorluk ve ileri seviye eğitimler verilmesi konusunda eşgüdümlü çalışılacak. Ayrıca kadın girişimcilerin duyurulmasında ve uygun görülen projelerde ortaklıklar oluşmasına imkân verilecek. Protokol imza töreninde verilen mesajda kadın birliği vurgulanarak, toplumsal hayatta kadının daha fazla temsil edilmesi için takım olarak ortak hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Kadın girişimcilerden Şahin’e şampiyonluk sürprizi
İş birliği protokolleri imza töreni sonrası törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e kadın girişimci ve iş insanı Mine Özmen öncülüğünde katılımcılar tarafından sürpriz yapıldı. Başkan Fatma Şahin’in İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) bünyesinde kurulan Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını bir kadın olarak taşıması sebebiyle tebrik edilerek balon ve güvercinler uçuruldu, bütün katılımcılarla beraber şampiyonluk pastası kesildi. Başkan Şahin, sürprizde “Tek kanatla uçulmaz çift kanatla uçmaya hep birlikte devam ediyoruz” diyerek birlik mesajı verdi, teşekkür etti.
Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer’in eşi girişimci Füsun Koçer, derneklerin yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Duygu Salıcı ve KAGİDEM’den yararlanan girişimciler katıldı.
“Aynı hedefe doğru hep beraber gidiyoruz”
Protokollerin imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dünyanın 10’uncu ekonomisi olmak için beraber çalışacağız. Artık kas ile kasa dönemi bitti. Kafa dönemindeyiz ve toplumun yarısının hakkını dünyaya tanıtmak için buradayız. Doğduğun şehir gerçekten çok önemli ama bu mesele doğduğun şehir meselesi değil. Bütün dünyanın kalkınma meselesi. OECD Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk kez Gaziantep davet edildi, kadınlar şampiyon oldu. Biz bütün işlerimizde hiç kimseyi geride bırakmadan kapsayıcı çalıştık. Kadını ve erkeği ile, yaşlısı genci ile herkesle aynı yola gitmek, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu çağdaş uygarlık seviyesine hep birlikte ulaşmak için buradayız. Bunu hep birlikte başaracağız. Aynı hedefe kitleniyor o hedefe doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Kadınların daha fazla temsili için kurumsallaşma çok önemli”
Fatma Şahin, konuşmasının devamında üniversite eğitimi sonrası yaşadığı zorluklar ve çalışma hayatından örnekler gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadının toplumda ve siyasette daha fazla temsil edilmesi için verdiği desteklere bizzat şahit olduğunu aktararak, “Kadınların sivil hayatta temsilinde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunun için kurumsallaşma çok önemli. Takım ruhu ile birlikte hareket ederek hep beraber devam edeceğiz. Çünkü biz bireyseliz, kırılganız çok çabuk küsüyoruz. Bu işler takım işi, paslaşma işi. Sonuçta ben ‘yüzde 30 kadın temsilini’ nasıl yapacağım diyerek, örgütlenerek, hiçbir ayrım gözetmeden, ötekileştirme yapmadan hedefe kitleneceğiz. Kadın meselesi ne ise kadınlarla birlikte yol giderek çözeceğiz. Hep başkalarına söyledik, başkalarında bekledik. Biz göreve geldiğimizde ilk önce kendi kurumumuzdan dönüştürmeye başladık. Fen işlerinin başında bir kadın var bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde. Doğru modelleme ile halk arkamızda durdu” diye konuştu.
İş dünyasından Şahin’e övgü, KAGİDEM’e tam destek sözü
Protokol töreninde konuşan ve ameliyat sonrası hastaneden çıkarak imzaya gelen KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, Gazi şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Fatma Şahin’e sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi, kurumunun KAGİDEM için her türlü desteği vereceğinin sözünü verdi.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise Gaziantep’i güçlendirip geliştiren, kadınlara destek vermesinden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti, Gaziantep başta olmak üzere çevrede kadına verilen desteğin ve girişimciliğin ne kadar yaygınlaştığını bire bir takip etiklerini söyledi.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin’de Mezopotamya’nın merkezinde KAGİDEM projesinin doğduğu ve geliştiği için çok heyecanlı olduklarını, bütün desteği KAGİDEM’e vereceklerinin altını çizdi.
BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, kadın eli ile şehri güzel hale getirildiğini, insanların sıcak kanlılığı ve güzel yüzü çok etkiletici olduğunu vurguladı, birlik beraberliğin böyle tesis edildiğini söyledi. KAGİDEM’in Türkiye için örnek bir proje olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank’tan Mecidiye Han’a tam not
YEREL HABERLER Bakan Varank’tan Mecidiye Han’a tam not
(Görüntülü) GAZİANTEP YANGINDA YARALANAN ANNE VE OĞLU YAŞAMA TUTUNAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP YANGINDA YARALANAN ANNE VE OĞLU ...
Çakmakla oyun anne ve oğlunun sonu oldu Yangında yaralanan anne ile oğlu 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Çakmakla oyun anne ve oğlunun sonu oldu Yangında ...
Yangında yaralanan anne ve oğlu yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Yangında yaralanan anne ve oğlu yaşama tutunamadı
Yunus, evde eğitimle liseyi bitirip, sınava girdi
YEREL HABERLER Yunus, evde eğitimle liseyi bitirip, sınava girdi
Bağ evinde 10 kilo 880 gram esrar ele geçirildi Narkotik köpeği Oskar tepki verdi, jandarma buldu
YEREL HABERLER Bağ evinde 10 kilo 880 gram esrar ele ...
Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM’e ziyaret
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM’e ...
Engelleri yok saydı azmiyle 3 altın madalya kazandı Fadıloğlu Türkiye şampiyonu sporcuyu misafir etti Alleben’de başarılarla dolu bir hikaye daha yazıldı
YEREL HABERLER Engelleri yok saydı azmiyle 3 altın madalya ...
Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki Yarım metre lahmacunun Gaziantep'teki fiyatı 10 TL Lahmacun Bodrum'da 150-200 TL, Gaziantep’te 10 TL
YEREL HABERLER Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara ...
Bakan Varank ve Bilal Erdoğan, Gaziantep’te nikah şahitliği yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank ve Bilal Erdoğan, Gaziantep’te nikah ...
Bakan Varank, Tarihi Mecidiye Han’ın açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Tarihi Mecidiye Han’ın açılışını yaptı
Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nin resmi açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nin resmi ...
Bakan Varank, Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın ...
Aşırı sıcaklardan bunalan Arabanlılar çay suyuna akın etti
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklardan bunalan Arabanlılar çay suyuna akın ...
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika’nın açılışını yaptı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bakanlık olarak Gaziantep’e model fabrika kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika’nın açılışını ...
Bakan Varank: "Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, Cumhur İttifakı'yla, belediye başkanlarıyla, odalarıyla gerçekten tam bir uyum içerisinde” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kalyon Garaj’ın açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, ...
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Lastiği patlayan minibüs taklalar attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan minibüs taklalar attı: 4 yaralı
Traktörün ikiye ayrıldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Traktörün ikiye ayrıldığı kaza güvenlik kamerasına ...
Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara propaganda yapıyor
YEREL HABERLER Bakan Varank: Biz hizmet yaparken, muhalefet kara ...
Kadın Girişimciler üretti Bakan Varank, gazetecilere ikram etti
YEREL HABERLER Kadın Girişimciler üretti Bakan Varank, gazetecilere ...
Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Türkiye’nin ilk ve tek Antep fıstığı lisanslı deposu açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ve tek Antep fıstığı lisanslı deposu ...
Bakan Varank, Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun açılışını yaptı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Nisan ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdamı toplamda 4 milyon 700 bine ulaştı”
YEREL HABERLER Bakan Varank, Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı ...