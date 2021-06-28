İran'nın Ankara Büyükelçisi GTO'yu ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret ederek, İran ile ticareti bulunan GTO üyeleriyle bir araya geldi.



Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında olan İran ile ticari ilişkilerin değerlendirildiği ve İran ile ticareti bulunan GTO üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Dostluğumuzu her zaman devam ettirmek istediğimiz İran ile çok köklü bir geçmişe sahibiz. Tarihi, kültürel ve bölgesel birlikteliğimiz ışığında ticari ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkartmak istiyoruz” dedi.



"En rahat ticaret yapacağımız ülke İran’dır"



Gaziantep’in en rahat ticaret yapacağı ülkenin İran olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, “İran’ın ekonomik yapısına baktığımızda Gaziantep için çok önemli bir hammadde olan petrokimyada güçlü olduğunu biliyoruz. Yine alıcısı olduğu gıda ve tekstil ürünlerinde de Gaziantep’in güçlü bir tedarikçi olduğu ortada. İran, 2020 yılında Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 8. ülke olmuş. 2021 yılının ilk 5 ayında ise geçen yıla göre %328 artış ile ihracatımız 113 milyon dolara ulaşmış. Pandeminin etkileri giderek azalıyor. Normalleşme süreci hız kazanıyor. İran ile iş birliği yapabileceğimiz pek çok sektör söz konusu. Dolayısıyla mevcut ticaret hacmimizi çok daha yukarıya taşıyabiliriz. Önümüzdeki süreçte heyet ziyaretleri ve iş insanlarımızı bir araya getirecek organizasyonlar planlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Sorunların büyük bir kısmı transit ve lojistikle ilgili"



GTO’ya gerçekleştirdiği ziyarette Gaziantep’in cazibe merkezi olduğunu belirten ve bütün büyükelçilerin Gaziantep’e gelmeyi ve bölgeyi tanımayı arzu ettiğini söyleyen İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ticari anlamda Gaziantep ile çok güçlü bir bağa sahip olduklarını söyledi.



2019 ve 2020 yıllarının ticari anlamda istedikleri gibi geçmediğini belirten Büyükelçi Farazmand, “Hamdolsun 2021 yılında bu durum düzelmeye başladı. Bizim burada oluş amacımız ticari iş birlikleri için sizleri dinlemek ve taleplerinizi almak. Ülkelerimiz arasında belirlenen 30 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var. Bunun ilk adımı da sizlere yaptığımız bu ziyaretler” diye konuştu.



GTO Meclis Başkan Vekilleri Mehmet Dal ve Mithat Tümer’in de yer aldığı ziyaret kapsamında İran ile ticari ilişkileri bulunan GTO üyelerini dinleyen ve talepleri hakkında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Farazmand, mevcut sorunların büyük bir kısmının transit ve lojistikle ilgili olduğunu, bu konunun çözümü için üst düzeyde görüşmeler yapıldığını ve yol haritasının oluşturulduğunu ekledi.



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