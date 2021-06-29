Aşırı sıcaklıklar su satışlarını patlattı

Gaziantep'te, aşırı sıcakların etkisiyle su satışlarında adeta patlama yaşanıyor.

Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmeye başladığı Gaziantep'te, vatandaşlar serinlemek için dolap ve buz kütleleri içinde soğutulan suları tercih ediyor. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerde bulunan ağaçların gölgesinde oturarak serinlemeye çalışıyor.

Kentin işlek caddelerinden olan Gaziler Caddesi'nde soğuk su satışı yapan Fahri Tabur, artan sıcaklıklarla, su satışlarında patlama yaşadıklarını söyledi.

Tabur, “İnsanların çarşıya akın etmesi satışlarımızın artmasında etkili oldu. Günün bu saatinde gelen geçen herkes su alıyor. Yasakların kalkmasının da etkisi var. Zaten yazın vücudun en büyük ihtiyacı sudur” diye konuştu.

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