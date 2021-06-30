GTB'den temel dış ticaret eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB'den temel dış ticaret eğitimi

İHA

GTB'den temel dış ticaret eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gıda Sektörü 2. URGE projesinde yer alan üye firmalarına yönelik ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ düzenledi.

Online olarak gerçekleştirilen eğitimde, Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan tarafından katılımcılara dış ticarette yönetim stratejileri, iş geliştirme teknikleri ve ödeme yöntemleri hakkında bilgiler verildi.
Üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmak, daha rekabetçi kılmak ve hedef pazarlara açılmalarına katkı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen URGE projeleri düzenleyen GTB, Gıda Sektörü 2. URGE projesinde yer alan üyelerine yönelik ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ gerçekleştirdi.

COVİD19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, katılımcılara GTB tarafından farklı sektör gruplarında yer alan üye firmalara yönelik uygulamaya alınan URGE projeleri ve bu projelerin sağladığı avantajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Üyelerinin dış pazarlara açılmasını ve belirlenen hedef pazarlarda daha aktif ve etkin rol almalarına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Bayram, “Borsamız tarafından şu ana kadar gıda sektöründe iki defa olmak üzere Antep Fıstığı, BulgurBakliyat ve Baharat Sektörleriyle birlikte üyelerimize yönelik 5 farklı URGE projesini hayata kazandırdık. Bu alandaki çalışmalarımızı bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz “dedi.

URGE projelerinin aynı ve yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmaların kümelenmesini sağladığını belirten Bayram, proje kapsamında firmalara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin bu firmaların ortak strateji ve ortak pazarlama alanlarında birlikte daha güçlü hareket edebilmelerine olanak sağladığını sözlerine ekledi.

Dış Ticaret Eğitmeni Cengiz Özcan ise iki gün süreyle devam eden eğitimlerde katılımcı firma temsilcilerine dış ticaret hakkında temel ve bilinmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

25 üye firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında, Dış Ticaret Eğitmeni Özcan, dış ticarette yönetim stratejileri, iş geliştirmek teknikleri, ihracat uygulamaları ve prosedürleri, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri ile kullanılan belgeler ve ödeme yöntemleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Eğitimde ayrıca katılımcı firma temsilcilerinden gelen sorular yanıtlanarak, dış ticarette yaşanan bazı sorunların aşılması noktasında izlenilmesi gereken yol haritaları hakkında bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilo vermek için Londra’dan Gaziantep’e geldi
YEREL HABERLER Kilo vermek için Londra’dan Gaziantep’e geldi
Büyükşehir müzelerinde temassız ödeme dönemi başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir müzelerinde temassız ödeme dönemi başladı
GASİMEP ilk mezunlarını verdi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Üçüncü yılını tamamlayan GASİMEP projemizde, ilk mezunlarımızı vermenin gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER GASİMEP ilk mezunlarını verdi GSO Yönetim Kurulu ...
Şahinbey Belediyesi Mavikent’in çehresini değiştiriyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi Mavikent’in çehresini ...
GKV Özel İlkokulu öğrencilerini ortaokula uğurladı
YEREL HABERLER GKV Özel İlkokulu öğrencilerini ortaokula uğurladı
1. Türkiye çiftçi zirvesi SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Türkiye’nin tarımdaki en büyük sorunu azalan tarım arazisi ve tarım arazilerinin miras paylaşımı nedeniyle parçalı yapısıdır”
YEREL HABERLER 1. Türkiye çiftçi zirvesi SANKO Holding Onursal ...
İslahiye OSB için Vali Gül tarafından değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İslahiye OSB için Vali Gül tarafından değerlendirme ...
Şehitkamil Milli Sporcular Vali Gül’ü ziyaret etti Başkan Fadıloğlu: “Türk sporu ve sporcusuna katkı sağlıyoruz” İstatistikler kulvarlardaki büyük başarıyı gösteriyor
YEREL HABERLER Şehitkamil Milli Sporcular Vali Gül’ü ziyaret ...
Aşırı sıcaklıklar su satışlarını patlattı
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklıklar su satışlarını patlattı
Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor
YEREL HABERLER Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 310 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 310 gözaltı ...
Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi ...
Büyükşehir ile ikindi sazı geleneği tekrar canlanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ile ikindi sazı geleneği tekrar canlanıyor
Ameliyat parası dolandırılan Miraç bebeğin gözleri hayırsever desteğiyle görecek
YEREL HABERLER Ameliyat parası dolandırılan Miraç bebeğin gözleri ...
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını ...
Şehitkamil’den iki yönlü kazanım Toplamda bin aileye 500’er kilo yakacak odun dağıtılacak
YEREL HABERLER Şehitkamil’den iki yönlü kazanım Toplamda bin aileye ...
GAİB Başkanı Kileci’den Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ziyaret GAİB Başkanı Kileci’: “GAİB eğitimleri bölgede başladı, ülke çapına yayıldı” “Projelerimizle gençliğe ve yeniliğe yatırım yapıyoruz” “Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi ile tekstil ve polimerik sahasında teknoloji üretilecek” “Bölge bazlı ihraç kalemlerinin çeşitlenmesi önemli bir husus” “Gaziantep’te Gümrük Laboratuvarı açılıyor”
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ...
Sezer Cihan’dan Gaziantep FK’da tesisleşme müjdesi
YEREL HABERLER Sezer Cihan’dan Gaziantep FK’da tesisleşme müjdesi
Gaziantep’te Kudüs konulu resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te Kudüs konulu resim sergisi açıldı
İran'nın Ankara Büyükelçisi GTO'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER İran'nın Ankara Büyükelçisi GTO'yu ziyaret etti
Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti
YEREL HABERLER Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti
Şahin Gastroshow açılış programına katıldı
YEREL HABERLER Şahin Gastroshow açılış programına katıldı
Fadıloğlu'ndan öğrencilere karne armağanı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan öğrencilere karne armağanı
GKV Özel Ortaokulu'nda coşkulu kep töreni
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulu'nda coşkulu kep töreni