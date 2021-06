GAİB yaz dönemi eğitim takvimi belli oldu

Nitelikli personel sayısını artırarak Bölgenin ihracat potansiyelini yükseltmeyi amaçlayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), kısa ve uzun soluklu eğitimlerini yaz aylarında da tüm hızıyla sürdürüyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında eğitimlerin dijital platformlar üzerinden aralıksız devam edeceğini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Yaz ayları bir yandan dinlenip önümüzdeki aylar için enerji topladığımız, bir yandan da kendimizi geliştirmek adına zaman bulduğumuz bir dönem. Online eğitimlerimiz aracılığıyla Temmuz ve Ağustos aylarında da Bölge insanımız başta olmak üzere yurdun her tarafındaki vatandaşlarımıza ulaşmayı sürdüreceğiz. Dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen herkesi, ücretsiz ve sertifikalı eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.

“8 online seminere toplam 5 bin 882 kişi katıldı”

Haziran ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere yoğun bir katılım olduğunu ve ilerleyen aylarda bu ilginin daha da artmasını umduklarını dile getiren Kileci, “Haziran ayında Birliklerimizce düzenlenen ve 9 güne yayılan 8 online seminere toplam 5 bin 882 kişi katıldı. Birliklerimiz Haziran ayı boyunca toplam bin 620 dakikalık ücretsiz eğitim verirken sene başından bu yana düzenlediğimiz eğitimlerin katılımcı sayısı 43 bin 606’ya ulaştı. Yoğun ilgi gören eğitimlerimizden bazılarını YouTube kanalımıza da yüklüyoruz. Böylece çok daha fazla sayıda kişi dilediği zaman bu eğitimlere ulaşma şansı buluyor. Bizim temel amacımız, dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen insanlarımıza destek olmak. Bu sayede dış ticaret sektöründeki istihdam oranını artırıp ülkemizdeki ihracat rakamlarının yükselmesine katkı sunmayı arzuluyoruz. Dolayısıyla eğitimlerimize gösterilen yoğun talep ve gelen olumlu geri dönüşler, bizim adımıza hem mutluluk hem de gelecek için motivasyon kaynağı niteliğinde” dedi.

“100’üncü webinarımızın özel konuğu, kıymetli tarihçi İlber Ortaylı”

Açıklamasında Temmuz ve Ağustos aylarının eğitimleri hakkında da bilgi veren Kileci, “Temmuz ayında 5, Ağustos ayında ise 6 adet webinarımız olacak. Temmuz ayı itibarıyla birliklerimiz bünyesindeki 100’üncü webinarımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşayacağız. 100’üncü webinarımızın özel konuğu, kıymetli tarihçi İlber Ortaylı olacak. ‘Tarihin Ufkuna Yolculuk’ isimli eğitimimizde Ortaylı, coğrafyamızın Göbeklitepe’den İpek Yolu’na uzanan kadim kültürüne ışık tutacak. Ayrıca Temmuz ayı içinde ‘Dış Ticarette B.chain Uygulamaları’, ‘Amazon.com'da Satış Teknikleri’, ‘Etkili CV Oluşturma Teknikleri’, ‘Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Tahkim’ eğitimlerimiz olacak. Ağustos ayında ise ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi’, ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı'na Uyumda Çevre Vergileri ve Teşviklerin Rolü: Kayıplar ve Kazançlar’, ‘Ülkelere Göre Müzakere Becerileri’, ‘T.Map Uygulamaları’, ‘Microsoft Word'de Bilinmesi Gerekenler’ ve ‘Kur Riski Yönetimi’ başlıklarında eğitimlere yer vereceğiz. Tüm bu eğitimlerimize, Birliklerimizin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ücretsiz katılabilirsiniz. Eğitimler sonrasında katılımcılarımızın görüşlerini iletmelerini sağlayan bir değerlendirme anketi bulunmakta. Eğitim programlarımızı şekillendirme sürecinde bu anketlerin bize çok faydası oluyor” ifadelerini kullandı.

“ETicaret eğitimleriyle katılımcıların kariyer gelişimine katkı sunuyoruz”

GAİB tarafından periyodik olarak düzenlenen ve her biri 150 saat süren ‘ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri’ de tüm hızıyla sürüyor. 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ‘13’üncü Dönem Online ETicaret & Eİhracat Uzmanlığı Eğitim Programı’nın başvuruları 25 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek. Beş haftalık eğitim programı sonrası gerçekleştirilecek sınavdan başarılı olanlar, ‘ETicaret ve Eİhracat Uzmanı’ sertifikasına sahip olacaklar. Düzenledikleri eticaret eğitimleriyle katılımcıların kariyer gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Eticaret ve Eİhracat sektörlerinin her geçen gün genişleyen iş hacmi, bu sektörlerde nitelikli personele duyulan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de gözlemlediğimiz bu ihtiyacın karşılanmasına destek olmak adına, Birliklerimiz bünyesinde ‘ETicaret ve Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri’ düzenliyoruz. Önceki dönemde yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu eğitimleri, pandemi süreciyle birlikte tedbirlere uygun olarak dijital ortama taşıdık. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ücretsiz Eticaret ve Eİhracat eğitimlerimiz toplam 108 bin dakika sürmüş olup bu eğitimlerden mezun ettiğimiz kişi sayısı 294’e ulaşmıştır” dedi.

“10 adet Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi’nden toplam 195 mezun”

GAİB bünyesinde hayata geçirilen Dış Ticaret İstihdam Havuzu’nu hatırlatan Kileci, “Şu ana dek düzenlediğimiz ve toplam süresi 67 bin 200 dakikayı bulan 10 adet Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi’nden toplam 195 mezun verdik. Eğitimlerimiz tamamlandıktan sonra da yalnız bırakmadığımız mezunlarımızın iş bulmalarına yardımcı olmak için Birliklerimiz bünyesinde ‘Dış Ticaret Elemanı İstihdam Havuzu’ oluşturduk. Bu kapsamda özgeçmişlerini (CV) bize gönderen mezunlarımızı, dış ticaret alanında faaliyet gösteren ve nitelikli personel ihtiyacı olan firmalarımızla buluşturuyoruz. Birliklerimize üye olan firmalar, internet sitemizde yer alan ‘Firmalar için Dış Ticaret Eleman İstihdamı’ sayfasındaki formu doldurmaları halinde mezunlarımızın bize göndermiş olduğu özgeçmişlere kolayca erişebiliyor. Bu yöntemle şimdiye kadar çok sayıda mezunumuz, üye firmalarımızın dış ticaret departmanlarında iş imkanı buldu. Eğitimlerimiz sadece iş arayışındaki vatandaşlarımız için değil, dış ticaret alanında çalışmayı sürdüren personeller için de oldukça faydalı. Mezunlarımızdan 103’ü şu an aktif biçimde dış ticaret alanında hizmet vermektedir. Eğitimlerimiz aracılığıyla dış ticaret sektöründeki insan kaynağını zenginleştirmeyi ve istihdam olanaklarını genişletmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Eğitim programlarını tamamlayan katılımcılar için hazırladıkları sertifikalar hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Eğitimleri düzenlemek kadar bu eğitimler sonrasında katılım sertifikaları hazırlamak ve dağıtmak da bizim için büyük önem arz ediyor. Son dönemde Birliklerimiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm sürecine uygun olarak katılım sertifikalarına internet üzerinden erişimi mümkün kılan bir sistem oluşturduk. Tüm katılımcılarımız, 2020 ve 2021 yıllarında katıldıkları eğitimlere ilişkin sertifikalarını internet sitemiz üzerinden temin edebilirler” diye konuştu.

GAİB koordinasyonunda düzenlenecek yaz dönemi eğitimleri, 1 Temmuz Perşembe günü “Dış Ticarette B.chain Uygulamaları” isimli webinarla başlıyor. Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/temmuzagustos2021onlineegitimprogramlari230.html linki üzerinden eğitim takvimine ulaşıp istedikleri eğitim programı için kayıt yaptırabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün eposta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. Herkese açık online seminerler hakkında öneri veya değerlendirmede bulunmak isteyenler, her eğitim sonrası kendilerine gönderilecek değerlendirme anketini doldurarak ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine mail göndererek görüşlerini iletebilirler.

