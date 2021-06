HKÜ, geleceğin en donanımlı makine mühendislerini yetiştirecek

Son zamanlarda Havacılık ve Uzay Bilimleri gibi yeni kurduğu fakültelerle yatay büyümeye önem veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), mevcut fakültelerini de yeni ve güncel bölümlerle zenginleştirerek dikey gelişmesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Mühendislik Fakültesi’nin bünyesindeki Bilgisayar, ElektrikElektronik, İnşaat ve Yazılım Mühendisliği programlarına bu yıl mühendisliğin temel bölümlerinden biri olan Makine Mühendisliği’ni de ekleniyor.

İlk defa öğrenci kabul edecek olan “Makine Mühendisliği Bölümü”, 4 yıllık lisans programı olarak 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) sonra kayıt yaptıracak öğrencileri ile yeni eğitimöğretim yılına başlayacak. Bu yıl 20 tam burslu öğrenci kabul edilecek Makine Mühendisliği bölümünü ilk 3 tercihe yazarak ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere; belli şartları not ortalaması ve benzeri yerine getirdikleri ve ilgili işyeri kurallarını sağladıkları takdirde, mezun olduklarında doğrudan alanlarında ile başlama imkanı verilecek.

Mühendisliğe talep artacak

Kendisi de bir mühendis olan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu yıl mühendisliğe her zamankinden daha fazla bir ilgi olduğunu belirterek, pandemi sürecinden sonra yatırımların artmasından kaynaklanan bir talep artışı olmasını beklediklerini ifade etti. Pandemi dönemini en iyi geçiren üniversitelerden biri olduklarını altını çizen Dereli, “2021 yılı mezunlarımızı da salimen iş hayatlarına uğurladık. Mezuniyet törenlerimize mezunlarımızın katılımı çok yoğundu. Bin 554 mezunumuzu ve onların velilerini misafir ettik. Her fakülteye ayrı ayrı tören de yaptık. Mühendislik Fakültemizin törenine mezunlarımızdan bazılarının katılmadığını fark ettim. Sebebini sorduğumda aldığım cevap ise ilginçti. Mezunlarımızın büyük bir kısmının okul biter bitmez işe başladıklarını, dolayısıyla törene bu nedenle iştirak edemediklerini söylediler. Son sınıfta yapılan iş yeri mesleki eğitim programımız da (COOP) mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini artırıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin açıklamış olduğu rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Üniversitemiz mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 20 üniversite arasında bulunuyor” dedi.

Yeni mezun değil, ‘üç yıllık makine mühendisi’ olarak mezun olacaklar

20212022 EğitimÖğretim Yılı’nda HKÜ Makine Mühendisliği Bölümünü tercih edecek olan öğrencilerle 4 yıl boyunca nasıl bir işleyiş içerisinde olacakları hakkında bilgi veren Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, “Öğrencilerimizin üst düzeyde kendine güven duyarak yetişmelerini sağlamak en önemli amacımız olacak. Düşünen ve sorunlara çözüm bulan bireyler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Dört yıllık öğrenim hayatları boyunca ilk yıl temel eğitimlerini alacak öğrencilerimiz, üç yıl boyunca derslerimizin önemli bir kısmında proje yapacaklar. Dolayısıyla öğrencilerimiz mezun olduklarında yeni mezun olarak değil, üç yıllık makine mühendisi olarak mezun olacaklardır” diye konuştu.

