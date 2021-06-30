GTB Akademi “Kurum kültürü eğitimi” düzenledi

GTB Akademi tarafından, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üye ve personellerine yönelik “Kurum Kültürü Eğitimi’ gerçekleştirildi.



Gaziantep Ticaret Borsası’nın üyelerine ve personellerine yönelik eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayan GTB Akademi tarafından “Kurum Kültürü Eğitimi” düzenlendi. Protokol ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar tarafından verilen eğitimde katılımcılara, kurum kültürünün önemi, özellikleri, öğeleri, davranış kuralları ve kurumsal iletişim hakkında bilgiler verildi. COVİD19 tedbirleri kapsamında video konferans sistemi aracılığıyla organize edilen eğitime, GTB üye ve personellerinin yanı sıra paydaş kurum temsilcileri katılım gösterdi.

Eğitim programında konuşan Protokol ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar, kurumların en önemli temel yapı taşlarından birini kurum kültürünün oluşturduğunu ifade etti. Kurumları canlı birer varlık olarak değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Bağışlar, “Kurum, ortak bir amacı gerçekleştirmek için insanlar tarafından oluşturulan, sistem ve kurallar bütünüdür. Bu nedenle kurumlar insanlar gibi canlı ve fonksiyonel organizasyonlardır. Süreklilik kazanmış, sosyal tarihi ve kültürel yapısı olan kurumlar, insan ve sosyal yapıya ait birçok değer, kural ve uygulama birikimini bünyesinde barındırır” dedi.

Bir kurumun tüm çalışanları tarafından paylaşılan değerlerin, inançların, sembollerin, anlayış ve kurallar bütününün ‘Kurum Kültürünü’ oluşturduğuna vurgu yapan Bağışlar, “Bir organizasyonda ya da işletmede, insanla ilgili her şey kurum kültürüdür. Sonuç itibariyle Kurum Kültürü uygun davranış ve ilişkileri tanımlayıp, bireyleri motive ederek belirsizliğin olduğu yerde çözümler sunan bir sistemdir. Bilginin, değerlerin ve iç ilişkilerin düzenlenmesinde kuruluşu yönetmekte, görünen veya görünmeyen her seviyede mutlaka etkisini gösterir” diye konuştu.

Bağışlar, eğitim programının son bölümünde ise katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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