Başkan Fadıloğlu, ANESİAD üyelerini bilgilendirdi Yapımı tamamlanmış ve devam eden projeler incelendi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı tamamlanmış ve devam eden projeleri ANESİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Tekin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gezdi. Başkan Fadıloğlu, program süresince gezilen her noktadaki projelerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Periyodik olarak projelerle ilgili bilgilendirme gezileri düzenleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak ANESİAD (Anadolu Esnaf Sanayici İşadamları Derneği) Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Tekin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte projeleri gezdi. Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katıldı. İlçe sınırları içerisinde yapımı kısa süre önce tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri gezdiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gidilen her noktada projenin yapı ve işleyişiyle ilgili bilgilendirmede bulundu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

İnceleme programı kapsamında, Çıksorut Stadyumu, Umut Gençlik Kütüphanesi, Çıksorut Pazar Yeri, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ve Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, MÖP Tesisi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kompleksi, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, Katı Atık Transfer İstasyonu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Bilim Şehitkamil, Gaziler Pazar Yeri, Beykent Stadyumu, Beykent Pazar Yeri, Fıstıklık Semt Parkı, Fıstıklık Pazar Yeri, Fıstıklık Ticaret Merkezi, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, Gaziler Gençlik Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi, Şehitkamil Nikah Salonu ile Şehitkamil Vadi Park gezildi.

“Şehitkamil Belediyesi, Türkiye’de kurumsal belediyeciliğin önderi”

Gezi programı sonunda değerlendirmede bulunan ANESİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Tekin, “Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na bu güzel davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün ANESİAD yönetimi ve üyeleriyle bu programa iştirak ettik. Türkiye’de kurumsal belediyeciliğin önderi pozisyonuna geçmiş durumda. Çünkü gittiğimiz her yerde gerçekten sürdürülebilir bir hizmete şahitlik ediyoruz. Daha önce de bu tür gezilere katıldım. Ama katıldığım her gezide yeni bir hizmete şahitlik ediyoruz. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Bu anlamda Şehitkamil’de ikamet eden halkımızın çok şanslı olduğuna inanıyoruz. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’ndan sonra başkanlık yapacak belediye başkanları da çok şanslı. Çünkü kurumsal bir belediyecilik anlayışı işletiliyor. Bütün hizmetler, sürdürülebilir bir anlayışla devam ettiriliyor. Bu anlamda da hem vatandaşlarımız hem de bundan sonraki belediye başkanları ciddi bir mirasa sahip olacaklar diye düşünüyorum” dedi.

“Gezdiğimiz konseptlerin tamamı amacına uygun”

Gezi programı sonunda değerlendirmede bulunan ANESİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Said Zeyrek, “Bugünkü gezi programında edindiğim intiba, benzer programların daha fazla, yerinde incelenmesi adına yapılması kanaatindeyim. Şöyle ki kulaktan duymayla bu anlaşılabilir olmuyor. Yerinde, bir fiil gezmek ve görmekte fayda var. Bu anlamda Rıdvan Bey’i, mimari açıdan gazi şehrimizin, özellikle Şehitkamil bölgesindeki yapılaşmasından ötürü tebrik ediyorum. Bugünkü gezmiş olduğumuz yerlere ilişkin durumu da çok müspet buluyorum. Gezdiğimiz konseptlerin tamamı amacına uygun. Yerelde hizmet almak adına vatandaşın faydasına yapılmış hizmet olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel hizmetler”

Gezi programı sonunda değerlendirmede bulunan ANESİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yaşar, “Başkanımıza, öncelikle böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Biz halk olarak baktığımızda açıkça söyleyeyim Şehitkamil Belediyesini çok faal göremiyorduk. Ama bugün projeleri yerinde gördüğümüz zaman gerçekten Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmetler. Bu hizmetlerin bazılarından haberimiz yoktu. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bilim Şehitkamil de çok güzel bir yer olmuş. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak bir yapı. Teknolojik olarak yeni neslimizin daha nitelikli yetişmesini sağlayacak bir yapı olmuş” dedi.

“Başkanımızın ve ekibinin çalışmalarını gayet başarılı buldum”

Gezi programı sonunda değerlendirmede bulunan ANESİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Açıkkol, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben, mimarım. Mimari açıdan değerlendirmem gerekirse çok beğendim. Belediye, kendi imkanlarıyla bu yapıları yapmış. Buralar iyi bir mimarın elinden çıkmış. Başkanımızın ve ekibinin çalışmalarını gayet başarılı buldum” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin geleceği için çok güzel yatırımlar”

Gezi programı sonunda değerlendirmede bulunan ANESİAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Sarsu, “Şehitkamil Belediyesinin icraatları, faaliyetleri gerçekten çok güzeldi. Özellikle kütüphaneler, sanatsal faaliyetlere yönelik alanlar, teknoloji konularına çok önem verilmiş. Bu çalışmalar hem bizim geleceğimiz, Gaziantep’imizin geleceği hem de Türkiye’nin geleceği için çok güzel yatırımlar. Ben, Şehitkamil Belediyemizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

