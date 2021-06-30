Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, atış poligonunda atış yaparken kullandığı tabancayla kazara kendisini başından vuran Yunus Emre Yalçın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali Fuat Cebesoy Bulvarı´ndaki özel bir atış poligonunda akşam saatlerinde atış yapan Yunus Emre Yalçın´ın kontrol ettiği tabanca yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun basına isabet ettiği Yalçın, görevlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Götürüldüğü özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Yunus Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-06-30 18:00:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.