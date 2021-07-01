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Şehitkamil’de liseler arası bilgi yarışması düzenlendi Finale kalan 4 lise birinci olmak için kıyasıya mücadele etti

İHA

Şehitkamil’de liseler arası bilgi yarışması düzenlendi Finale kalan 4 lise birinci olmak için kıyasıya mücadele etti

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince liseler arası bilgi yarışması düzenlendi. Finale kalan 4 lise, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonrası dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Liseler arası bilgi yarışması final bölümü Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Finale kalan 4 lise, birinci olmak için uzun süre mücadele verdi. Yarışmalar sonunda; Vehbi Dinçerler Fen Lisesi birinci, Özel Seçkin Fen ikinci, Özel Benim Fen Lisesi üçüncü, Özel Gaziantep Kolej Vakfı Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.
“Amacımız, daha nitelikli bireyler yetiştirebilmek”
Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Önce ortaokullar arası bilgi yarışmamızı düzenledik, şimdi ise liseler arası bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Amacımız, bu bilgi yarışmasını geleneksel hale getirmek. Bizim çocukluğumuzda yaşadıklarımızı, şimdi gençlerimizin yaşamasını istiyoruz. Bundan sonra bir faaliyetimiz daha olacak. Münazaralar ile ilgili bir çalışmamız daha var, onu da Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, daha nitelikli bireyler yetiştirebilmek. Sağ olsun hocalarımız emek veriyorlar. Biz de bu konuda elimizden gelen fiziki imkanlar ve bu şekildeki hediyelerle ne tür katkı koyabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Ben bu noktaya kadar gelen tüm öğrencilerimize, okullarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.
“Birinci olan okulumuzu tebrik ediyorum”
Yarışma sonrası konuşan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, “Ben öncelikle Şehitkamil Kaymakamımız Ömer Kalaylı Bey’in selamlarını size iletmek istiyorum. Kendisi bir program için Ankara’da bulunuyor. Onun nezaretinde vekaleten ben temsil ediyorum. Bu değerli organizasyonda emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde onların desteğiyle ve siz öğrencilerimizin bu süreçte güçlü durarak, dirençli durarak süreci tamamlamanın sonuna geliyoruz. Yaz dönemini kitap okuyarak, eğlenerek geçirmenizi temenni ediyorum. Birinci olan okulumuzu tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Önemli olan burada çocuklarımızın kendilerini göstermesidir”
Yapılan bilgi yarışmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı,“Böylesine güzel ve anlamlı bir programda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuda emeği geçen başta Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okul idarecilerimiz çok büyük katkı sundular, öğretmenlerimiz bu zor şartlara rağmen ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Eksiğimiz, yanlışımız, doğrumuzla çok güzel bir sonuç ortaya konuldu. Elbette bu tür yarışmalarda birinci, ikinci ve ya üçüncü olacaktır ama bizim gönlümüzde tüm öğrencilerimiz birincidir. Önemli olan burada çocuklarımızın kendilerini göstermesidir. Ben, dereceye giren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı tarafından verildi.

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