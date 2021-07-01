Gastronomi Şehrinin” Modern Kurutmalıkları” dünyaya ihraç ediliyor

Gastronomi şehri Gaziantep’in eşsiz sebze ve meyveleri freze dry (dondurarak kurutma) teknolojisi ile dünyaya ihraç ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurulan tarım Okulundan mezun olanlar kadınlar eski usul kurutmalıkların pabucunu dama attı. Geleneksel yöntemlerle yapılan kurutmalıkların yerine uluslararası standartlara uygun modern tarım yöntemleriyle Gaziantep’in eşsiz patlıcan ve domatesleri olmak üzere onlarca sebze ve meyve lezzetleri besin değerini düşürülmeden kurutulmaya başlandı. Hijyenik koşullarda kurutulan ürünler Ezo’s markasıyla dünyaya ihraç edilmeye başlandı.

Ezogelinler dünyaya açıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Gaziantep’in turizm destinasyonlarının ve uygulama projelerin tanıtılmasına yönelik basın ziyareti gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası basın temsilcilerinden oluşan heyet ziyarete İKA desteğiyle hayat geçen tarım okulu ve yakın zamanda faaliyete giren freze dry (dondurarak kurutma) tesisini inceleyerek başladı. İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı desteğiyle kurulan freze dry kurutma tesisi, Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne tahsis edildi. Günlük 600 kilogram taze ürün işlenebilen fereze dry tesislerinde işlenen mamüller aroma, lezzet, ve besin değeri açısından tazesine yüzde 97 oranında benzerlik gösteriyor. Dondurarak kurutulan ürünlerde katkı ve koruyucu maddesi kesinlikle kullanılmıyor, gelişmiş kurutma teknolojisi sayesinde Gaziantep’in lezzetleri dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşıyor.

“Besin değeri düşmüyor”

Dondurarak kurutma teknolojisine ilişkin açıklama yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, “Giderek kullanım alanı genişleyen dondurularak kurutulmuş gıdalar günümüzde atıştırmalık olarak, kahvaltılık gevreklerde, granolalarda, hazır çorbalarda ve yemeklerde, hazır kahvelerde, çaylarda, içeceklerde, doğal tatlandırıcı, renklendirici olarak tatlıcılıkta, gastronominin birçok alanında kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Tarım okuluyla üretime başladılar

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden 7 kadın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi içerisinde kurulan Tarım Okulu'na giderek, burada aldıkları eğitimin ardından Ezogelin Kooperatifi'ni kurup üretim yapmaya başladı. İKA’nın 5 buçuk milyon TL desteğiyle kurulan okulda aralarında Suriyelilerin de olduğu 500 kadın, modern tarım yöntemlerini öğrenerek üretim yapmaya başladılar. 7 Ezo Gelin, tarımsal kalkınma için örnek bir model olan kooperatiflerinde ürettikleri ürünleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihraç eder hale geldi. Kurutmalık, salça, pul biber, turşu, reçel başta olmak üzere yöreye ait 45 ürünün satışını yapmaya başlayan kooperatif üyeleri, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine 700 bin liralık ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Ezo Gelinlerin yeni hedefi ise Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünlerini tüm dünya ile buluşturmak.

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