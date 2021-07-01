Gaziantep'ten Paris'e giden yolcular çiçeklerle uğurlandı



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'ten Fransa'nın başkenti Paris'e direkt uçuşlar başladı. Yolcular çiçeklerle uğurlanırken, Paris uçağı su takı eşliğinde kalkış yaptı.

Almanya ve İsviçre'nin farklı kentlerine direkt uçuşların yapıldığı Gaziantep'ten bugün itibari ile Fransa'nın başkenti Paris'e de direkt uçuşlar başladı. Havalimanında, Paris'e gidecek olan ilk uçağın yolcuları için de uğurlama töreni düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Paris'e gidecek olan uçağın yolcularını, apronda çiçek vererek uğurladı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, yurt dışı direkt uçuşlar ile kente daha fazla yabancı turist gelmesini umut ettiklerini belirterek, "Salgından sonraki sürece en hazır olan şehir biziz. En hazır olan bölge biziz, en hazır olan ülke biziz. Tesislerimizi tamamladık. Tanıtımlarımızla birlikte şimdi milyonlarca kişinin bölgeye gelmesini istiyoruz. Milyonlarca kişi bölgeye geldiği zaman burada kültürel ve tarihi alanları görme şansına erişecekler. Sağlıklı lezzetin de aynı zamanda başkentiyiz. Avrupa turisti öncelikli hedeflerimizdendi ve direkt uçuşlar çok önemliydi bizim için. Başkentlere direkt uçuşlar başladı. Hedefimiz bundan sonra İngiltere ve Asya ülkelerinin başkentlerine de direkt uçuşlar sağlamak" dedi.

Yolcuların binmesinin ardından havalimanlarında ilk uçuşlarda uygulanan gelenek sürdürüldü. Paris uçağı itfaiye ekiplerinin su takı eşliğinde kalkış yaptı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-07-01 16:54:31



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