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GAÜN mimarlık fakültesi öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

İHA

GAÜN mimarlık fakültesi öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi 20202021 EğitimÖğretim Yılı Mezuniyet töreni Korona Virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerle düzenlenen törende 80 öğrenci mezun oldu.
Törende, Mimarlık Fakültesi birincisi Zeynep Korkmaz’ın mezuniyet kütüğüne plaket çakılması sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özakça tarafından fakülte birincisi Zeynep Korkmaz, ikinci Çiğdem Ela Üzüm ve üçüncü Merve Özberkmen’e plaket ve hediye takdim edildi.
GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen mezuniyet törenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, bir buçuk yıldır eğitim öğretimin pandemi nedeniyle uzaktan yapıldığını belirterek, bu durumun hiç kimsenin öngördüğü bir durum olmadığını, bu süreçte üniversitemizin öğrencisiz hiçbir tadı tuzu olmadığını söyledi.
Sizlerin varlığı ile bizim varlığımız anlam kazanıyor
Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Bizim üniversitede varlık sebebimiz siz değerli öğrencilerimiz içindi. Sizlerin varlığı ile bizim varlığımız anlam kazanıyor. Sizlerin yokluğu bizleri üzdü ve mahsunlaştırdı. Şükürler olsun ki, şu sıralar salgın aşının da etkisi ile azalmaya başladı ve yasaklar kalktı. Bu münasebetle siz gençlerimizi, mimarlarımızı onurlandırmak, hak ettikleri diplomalarını vermek, diploma töreninde güzel anılar edinmenizi sağlamak üzere dar kapsamlı bir mezuniyet töreni hazırladık. Umarım hem sizler, hem aileleriniz hem de biz hocalar olarak memnun kalacağımız bir mezuniyet töreni yaparız” dedi.
“Bugün mezun olan mimarlarımızın bugünlere gelmesinde, vatanımıza ve milletimize hayırlı gençler yetişmesinde en büyük emek, en büyük fedakârlık ailelerinizindir” diyen Prof. Dr. Recep Yumrutaş, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Onlar her türlü imkânlarını, zamanlarını seferber ettiler, gecelerini gündüze kattılar, yüreklerini ortaya koydular ve siz genç mimarların bugünlere gelmesini ve yetişmesini sağladılar. Onlara yani siz velilerimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerinizden sonra en büyük emeği veren değerli hocalarım. İnancımıza göre anne ve babadan sonra eli öpülmesi gereken insanın hocasıdır, öğretmenidir. Bu güzide gençleri ve mimarları ilköğretimden bu yana büyük emekler vererek yetiştiren öğretmenlerimize, siz saygıdeğer hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mezunlara seslenen Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Üniversitemizde, fakültemizde edindiğiniz bilgi birikiminizi, tecrübelerinizi ve donanımınızı ailelerinizin, ülkemizin ve insanımızın faydasına kullanacaksınız. Bu konuda hiçbir endişem yoktur. Biz siz gençlere güveniyoruz. İnşallah çalıştığınız işletmelerde, işyerlerinde, kurumlarda ya da serbest mimar olarak bu topluma bir değer katacaksınız ve bir katma değer kazandıracaksınız” şeklinde konuştu.
Toplumların gücü eğitimli insanlarla ölçülüyor
Bugün mezunlar için umut ve gelecek, kendileri için onlarla gurur duyma, başarılarıyla övünç duyma döneminin başlangıcı olduğunu söyleyen Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özakça, günümüzde toplumların gücünün eğitimli insanlarla ölçüldüğünü belirterek şu ifadelerde bulundu: “Bunu yıllar öncesinden gören Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler’ sözüyle eğitimin önemini en veciz şekilde özetlemiştir. Çağdaş bir toplum olmak için dünyadaki gelişmelere paralel olarak pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da ülkemizde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bizlerde bu değişimleri analiz ederek sistemimize uygun olanları uygulamak için yoğun bir mesai harcamaktayız.”
Geleceğin Türkiye’si olacaksınız
Prof. Dr. Özakça, öğrencilere seslendiği konuşmasında öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik noktasında daima en iyi eğitimi vermenin azmi ve gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, “Sizleri zaman zaman yorduk, sıkıştırdık, zorladık; gayemiz kedine güvenen bilgibeceri ve ahlaki değerlerle donatılmış yetkin birer mimar olmanızdı. Şimdi ise, alın teri ve göz nuruyla hak ettiğiniz mezuniyet belgelerinizi birazdan gururla alacaksınız. Bugün, bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Bugünden itibaren hayat mücadelesi başlıyor. Fakültemizin temsilcileri olarak başarı öyküleri yazmaya başlayacaksınız. Sizden sonraki mezunlara kucak açacak, önderlik yapacak, hep birlikte geleceğin liderleri, geleceğin Türkiye'si olacaksınız” diye konuştu.
"Vazgeçmemeyi bu fakültede öğrendik"
Mimarlık Fakültesi Birincisi Zeynep Korkmaz konuşmasında, mimarlığın kendilerine kattığı en büyük becerinin sorgulamak, devamlı ‘neden’ diye sormak ve her zaman daha iyisini istemek olduğunu belirterek, “Bir mimara sorarlar en iyi tasarımınız hangisidir diye ve o da bir sonraki diye cevap verir. Bu yüzden önemli olan soru sormayı bırakmamak, bu değişen dünyada öğrenmeye her zaman açık olmaktır. Bugün hayatımızın dönüm noktalarından sadece birisi. Henüz bizi bekleyen gerçek hayat hakkında fazla bir fikrimiz yok ama mücadeleye hazırız. Mücadelenin sonundaki başarısızlık ihtimali artık bizi korkutmuyor. Çünkü asla vazgeçmemenin ne demek olduğunu biz bu fakültede öğrendik” diye konuştu.
Mezuniyet töreni; belge ve hediye takdimi sonrasında öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi.

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