Gaziantep’te boğazına süt kaçan bebek öldü 25 günlük bebeğin acı ölümü

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Gaziantep’te annesinin gece emzirdiği 25 günlük bebek, boğazına süt kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde uyanan 25 günlük Hasan El Amburi’yi annesi Fatma El Amburi emzirdi. Annesinin emzirmesi esnasında nefes borusuna süt kaçan talihsiz bebek nefessiz kaldı. Hareketsiz kalan bebeğin uyuduğunu düşünen annesi oğlunun nefessiz kaldığını fark etmedi. Sabah saatlerinde uyandığında bebeği hareketsiz gören anne durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede süt kaçması sonucu boğularak öldüğü belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside saptanacak. Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

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