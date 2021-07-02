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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: “En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz” SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Konukoğlu: “Ettiğiniz yemine sadık kaldığınız sürece yükseleceğinize inanıyorum” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Çalışma hayatınız boyunca ‘önce zarar verme’ prensibini unutmayın, aldığınız etik değerlerden taviz vermeyin”

İHA

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: “En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz” SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Konukoğlu: “Ettiğiniz yemine sadık kaldığınız sürece yükseleceğinize inanıyorum” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Çalışma hayatınız boyunca ‘önce zarar verme’ prensibini unutmayın, aldığınız etik değerlerden taviz vermeyin”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bu yıl olan mezun olan 86 öğrenci için düzenlenen diploma ve yemin töreninde büyük heyecan yaşadı.
SANKO Okulları bahçesinde düzenlenen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Emniyet Müdür Vekili Aşkın Söğüt, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Bilgin, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Ali Konukoğlu, Dr. İbrahim Konukoğlu, Gürkan Tural, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Holding şirket yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz. Sizler geleceğin Aziz hocalarısınız” dedi.
SANKO’lu olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Fatma Şahin, “SANKO mekteptir. Eğer üç dönem parlamentoda kalıp, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduysam, şehrimizin yerel kalkınmasında belediye başkanlığı yapıyorsam o gün girdiğim mektepten aldığım derstendir. İyi bir mühendis nasıl olunur, nasıl dirençli olunur, iyi bir mühendis olmak için neler yapılır? Bunların tamamı bu mektepte öğrenildi” şeklinde konuştu.
“Rahmetli Sani Bey’i rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İlk dersim ‘İşin Hilesi Dürüstlük’tü’ ne iş yaparsan işin en iyisini yapacaksın” diyen Şahin, şöyle devam etti:
“Alzheimer merkezi ve engelsiz yaşam merkezi açtığımızda yanımızda SANKO Üniversitesi’nin hocaları vardı. Teoriyle pratiği birleştirip yaşama dokunduk, halka dokunduk bu çalışmalarda her zaman yanımızda oldunuz. Sosyal sorumluluk konusunda SANKO Üniversitesindeki hocalarımız her zaman bize destek oldular.”
Yetişmiş insan gücünün önemine de değinen Şahin, “Herkesle gidecek yolumuz, yapacak işimiz var. En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz. Sizler geleceğin Aziz Hocalarısınız. Eğer bugün Nobel ödüllü bir Aziz Hocamız varsa bu topraklardan yetişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği fırsat eşitliğiyle yetişti. Biz Türkiye’nin aklına, beşeri sermayesine ve doktorlarına çok güveniyoruz” ifadelerini kullandı.
Abdulkadir konukoğlu
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ikinci mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise, mezun olan öğrencilere, ailelerine ve hocalarına teşekkür ederek sözlerine başladı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağlık standartlarını daha ileriye taşımak için tıp alanına yöneldiklerine vurgu yapan Konukoğlu, “Rahmetli babamın kuruluş kararını aldığı hastanemizin kuruluşunda Gaziantep’te bir ventilatör (Solunum cihazı. Tıbbi cihaz) dahi yoktu. Hastaları ambulans bulamadan arabalarla hastanelere gidiyordu. Babamı dünyada birçok hastaneye götürdük ve epey zorluklara yaşadık. Tıp ve hastanenin yeme içme kadar ihtiyaç olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.
Nereden nereye geldiğimizi herkesin hatırlaması gerektiğine dikkat çeken Konukoğlu, yeni mezun gençlere şu önerilerde bulundu:
“Hocalarınız sizlere eğitim verdi, üniversiteyi başarılı şekilde tamamlayıp mezun oldunuz ama bundan sonra başarı okuyup, araştırıp sürekli takip etmenizle elde edilir. İyi okuyup araştırın. Mezun olduktan sonra okuyup araştırmayı bırakmayın. Teknolojinin sunduğu imkanlardan da yararlanarak kendinizi daha ileriye taşımanın yollarını araştırın. Tereddüt yaşadığınız zaman hocalarınıza sormaktan çekinmeyin. Bir işi araştırarak yaparak daha başarılı olursunuz. Türkiye’nin dört bir yanına dağılacaksınız ama bu vatana borcunuz var. Ettiğiniz yemine sadık kaldığınız sürece yükseleceğinize inanıyorum. Her hastayı anneniz babanız olarak görün.”
Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı
Mezun olan öğrencilere, “Genç Meslektaşlarım, bugünün ve yarının kahramanları, Atamızın tanımıyla ‘geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri’ olan değerlerimiz” diyerek başlayan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, şunları kaydetti:
“Çalışma hayatınız boyunca ‘önce zarar’ verme prensibini unutmayın ve bizlerden aldığınız etik değerlerden taviz vermeyin. Hastalarınızın sizden daima güler yüz ve şefkat beklediğini unutmayın, alçakgönüllü olun ve güvenlerini kazanın. Sağlık Bilimleri Fakültemizin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerimiz akredite edildi. Tıp Fakültemiz ile ve Hemşirelik Bölümümüz de bu konuda yoğun bir çalışma yapıyor. Ayrıca öğrencilerimizin önümüzdeki yıllarda daha da güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla TSE tarafından Hijyen ve Sanitasyon ile Güvenli Kampüs Sertifikası almaya hak kazandık.”
Mezunların ihtiyaç duymaları halinde her zaman destek ve yardıma hazır olduklarının altını çizen Prof. D. Dağlı, “Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin sevgili çocuklarım” diyerek konuşmasını tamamladı.
Prof. Dr. Salih Murat Akkın
Hekimliğin bir yandan insan odaklı bir bilim alanı, öte yandan ise insanlığa adanmış bir sanat olduğuna vurgu yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, kanıta dayalı tıp anlayışı ve insancıl hekimlik felsefesinin meslekte alsa vazgeçilmeyecek gereken iki temel ilke olduğunun altını çizdi.
Yeni mezun genç hekimleri kutlayan Prof. Dr. Akkın, “Vatan toprağımızın farklı köşelerinde mesleğinizi başarıyla uygularken ‘Benim manevi mirasım ilim ve akıldır’ diyen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda ilerleyeceğinizden kuşkumuz yok. Hekimlik mesleği yolunda bilimin aydınlığı ve sanatın ışıltısı daima rehberiniz olsun sevgili meslektaşlarım. Hekimlik mesleğine hoş geldiniz” ifadelerine yer verdi.
Tıp Fakültesi 2021 Yılı mezunları Birincisi Dr. İlayda Gülefşan Aktaş, ikincisi Dr. Rıza Türk ve üçüncüsü Dr. Hande Anılır’a belge, hediye ve plaket takdim edildi.
Kütüğe isim çaktıktan sonra bir konuşma yapan Dr. İlayda Gülefşan Aktaş, “Eğitimimizi mezuniyet ile taçlandırdığımız, dünyanın en zor ve özveri isteyen en kutsal mesleği olan hekimlik unvanını alacağımız bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız ve varlığınız ile onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz” diyerek mutluluğunu paylaştı.
SANKO Üniversitesi’nde eğitim aldığı hocalar, meşakkatli Tıp eğitimi alırken verdiği desteklerden dolayı ailelere ve kader birliği yapan fakülteden arkadaşlarına teşekkür eden Dr. Aktaş, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözüne layık olabilmek için her zaman çok çalışacağıma söz veriyorum. Herkese teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.
Törende, tıp fakültesinden 2020 yılında mezun olan, ancak pandemi koşulları dolayısıyla tören düzenlenmediği için fakülte birincisi Dr. Berfin Songurtekin, ikincisi Dr. Pınar Uygunlar ve üçüncüsü Dr. Furkan Uncuoğlu’na da hediye ve plaketleri sunuldu.
Kütüğe plaket çakan Dr. Songurtekin, şunları söyledi:
“Fakültemizin 2020 yılı mezunu olarak pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli de olsa bu konuşmayı yapmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Beyaz önlüğümüzü giydiğimiz ilk andan mezun olana kadar ‘Önce zarar verme’' sözünü duyduğumuz ve hastalarımıza nazik merhametli ve güler yüzlü bir şekilde yaklaşmamız tüm hastalarımızı tepeden tırnağa muayene etmemiz ve hastalık yoktur hasta vardır ilkesiyle yürümemiz gerektiğini aşılayan ve bunu hastalarına karşı yaklaşımıyla bizleri hekimlik sanatını uygulamalı olarak gösteren tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Fakültemizin ilk göz ağrıları olarak, hastalarla yüz yüze kalacağımız ilk anlar için endişelerimiz vardı. Ancak neredeyse bir yıldır aktif çalışan hekimler olarak bu endişelerimizin yersiz olduğunun farkına vardık. Çünkü çok iyi bir eğitim almıştık. Yolumuzda her geçen gün kendimizi daha fazla geliştirme arzusuyla birileri için bir gün usta eller olabilmek amacındayız. Bu amaçla sürekli gelişen ve ilerleyen tıp yolunda hipokrat yeminimize sadık, ayakları yere daha sağlam basan hekimler olarak yılmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”
Tören Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın’ın mezunlara toplu olarak Hekimlik Andını okutması ve kep atmayla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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