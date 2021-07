Gaziantep’ten rekor üstüne rekor

2021 yılında üst üste rekor seviyede ihracat rakamlarına ulaşan Gaziantep, haziran ayında tarihi bir ihracata imza atarak 914 milyon 331 bin dolar seviyesine ulaştı.

2021 OcakHaziran döneminde 6 ayda yüzde 40 artışla 4,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren illeri arasında 5. sırada yer alan Gaziantep bu başarısıyla adeta göz kamaştırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İhracatçı üyelerimiz tüm zorlu şartlara rağmen büyük bir sorumlulukla başarmaya, şehrimize ve ülkemize değer katmaya devam ediyor. Her birini yürekten kutluyorum” dedi.

Teknolojik yatırımlarla, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek gelecekte çok daha farklı bir seviyeye geleceklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, “İhracatçı üyelerimizle, Gazi şehrin iş insanlarıyla övünmemek, gururlanmamak elde değil. Her ne olumsuzluk olursa olsun mutlaka bir çıkış yolu buluyor; ticari zekâlarıyla, alın terleriyle şehrimize ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyorlar. Dünyanın her neresine giderseniz gidin, elinde çantasıyla ticaret peşinde koşan bir Gaziantepli göreceksiniz. İşte o gördüğünüz hemşehrilerimizin gayretleriyle bugün bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 41 artışla 914 milyon 331 bin dolar, 2021 OcakHaziran döneminde de 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yüzde 40 artışla 4,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlara da emin olun binbir emekle ulaşıyoruz. En önemli hedefimiz katma değerli ürünlere yönelerek çok daha ileri seviyelere ulaşmak. Geçtiğimiz gün de belirttiğim gibi biz Gaziantepliler, 1 kg akıllı telefon için 630 kg halı satmak durumunda kalıyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için Gaziantep Ticaret Odası olarak uzun vadeli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Teknolojik alt yapımızı geliştirecek, inovatif ve katma değerli ürünler üretecek, bugünkü efor ve emeği harcayarak çok daha kazançlı çıkacağımız bir geleceğe ilerleyeceğiz” diye konuştu.

