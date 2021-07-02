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TGRT Haber Celal Toprak ile iş dünyası programı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Bir görevde ömür boyu kalırsanız zaman içerisinde yenileyemiyorsunuz ve işletme körlüğü başlıyor” “Birikimlerimi her platformda paylaşıyorum. Gayem bizden sonra gelenlerle fikir birliği yaparak daha ileri gitmek” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Dünyanın geleceği enerjinin üzerinde kurulu. Bundan böyle hayatımızda enerji eksilmeyecek”

İHA

TGRT Haber Celal Toprak ile iş dünyası programı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Bir görevde ömür boyu kalırsanız zaman içerisinde yenileyemiyorsunuz ve işletme körlüğü başlıyor” “Birikimlerimi her platformda paylaşıyorum. Gayem bizden sonra gelenlerle fikir birliği yaparak daha ileri gitmek” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Dünyanın geleceği enerjinin üzerinde kurulu. Bundan böyle hayatımızda enerji eksilmeyecek”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 65 yaşında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını anımsatarak, “Bir görevde ömür boyu kalırsanız zaman içerisinde kendinizi yenileyemiyorsunuz ve işletme körlüğü başlıyor” dedi.
Ekonomi gazeteciliğinin deneyimli isimlerinden TGRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak’ın sunduğu “Celal Toprak ile İş Dünyası” programının konuğu SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu oldu.
Toprak’ın, “65 yaşında görevinizden ayrıldınız, görevi üstlenen Zeki Bey de aynı uygulama kapsamında görevini Adil Bey’e devretti. Bu uygulama tuttu ve iş dünyasına örnek oldu” demesi üzerine, Abdulkadir Konukoğlu, belli bir yaşa geldikten sonra görevi geriden gelenlere devredip onlara tecrübelerle yol göstermenin gelecek adına büyük önem taşıdığını söyledi.
Konukoğlu, “65 yaşından sonra değişimin faydası; dışarıya çıktığınızda hataları görüp sizden sonrakilere bunu aktarabiliyorsanız bu başarıdır” ifadelerini kullandı.
“Bir görevde ömür boyu kalırsanız zaman içerisinde kendinizi yenileyemiyorsunuz ve işletme körlüğü başlıyor. Aslında hangi görev olursa olsun belli bir süre sonunda çekilmek lazım” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle dürdürdü:
“65 yaşına geldiğinizde sadece günlük aktif görevlerinizi bırakıyorsunuz. Toplantılarda yine bir araya geliyoruz fakat günlük işlere bakmıyoruz. Dışarıdan hatalarımı gördüm ve kardeşlerime söyledim, kardeşlerim bu hataları yapmamaya çalıştı. Birikimlerimi her platformda paylaşıyorum. Gayem bizden sonra gelenlerle fikir birliği yaparak hep beraber daha ileri gitmektir.
Ömrünün sonuna kadar görevde kalmayı doğru bulmuyorum. Geçmişte hata yapan insanda bir birikim oluşuyor. Bu birikimleri sizden sonra gelenlere aktarmalısınız ki karşı taraf da ilerlerken bu hatalarla ilerlemesin ve daha ileri gidebilsin. Çalışan her insan hata yapar, çalışmayan hata yapmaz. İşletmenin içerisindeysen, yöneticiysen küçük de olsa hata yapabilirsiniz ama minimum tutmak için ikazlarda bulunursunuz. Biz ölene kadar koltukta kalıp mezardan mı ikaz edeceğiz?”
Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep
Doğup büyüdüğü Gaziantep’te mutlu olduğunu dile getiren Konukoğlu, “Gaziantep’te doğduk ve burada büyüdük. Gaziantep’in suyunu içip ekmeğini yiyen kişiler mümkün olduğu kadar Gaziantep’ten ayrılmayı pek istemez. Benim bir sözüm var. Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep. Eğer bir insan yatırım yapacaksa sosyal sorumluluk gereği öncelikli olarak kendi şehrini tercih etmelidir. Eğer kendi şehrinize yapamıyorsanız komşu şehirlere yapmalısınız. Komşu şehirlerde de yapamıyorsanız Türkiye’nin diğer bölgelerine yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kendi şehrimize yakın komşu şehirlere yatırım düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“Türkiye’de bu kadar iş bulamayan insanımız varken, başka bir ülkeye yatırım yapmayı içime sindiremiyorum” diyen Abdulkadir Konukoğlu, “Biz yurt dışında yatırım yapmayı hiç düşünmedik. Türkiye’de işsiz insanımız varken başta ülkelere yatırım yapmak içimize sinmiyor ama ileride ne olur bilemiyoruz. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor” ifadelerine yer verdi.
Ülkemizin gençlerinden çok umutluyum
Pandemi öncesi Türkiye’nin birçok üniversitesinde öğrencilerle buluşarak önerilerde bulunduğunu hatırlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:
“Türkiye’deki gençlerden çok umutluyum. Bu gençler çok başarılı olur, yeter ki gençlerin dilini iyi anlayalım, onlara aktarırken ortak frekansta buluşalım. Önyargılarımızı bir kenara bırakmalıyız. Gençlerimizden umudumuzu kesmeden yaklaşmalıyız. Yaklaşım çok önemlidir.
Genç arkadaşlarımız merdivenleri birer birer çıksınlar. Merdivenleri süratli çıkanlar çabuk düşer. Merdivenleri iki iki çıkmaya çalışanlar mutlaka düşer. Sebat edip sindire sindire çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde başarılı olmak mümkün değil.”
Adil Sani Konukoğlu
SANKO’nun Gaziantep’in köklerinden doğan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise 117 yıllık holdingin kurulma aşamasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Babamın dedesi Sani Bey dokumacılık yapıyormuş. Askerlik görevi için gittiği Yemen’de şehit olmuş. Dedem Zekeriya Bey dört yaşındaymış. İşi büyük ninemiz, eşi Hatice Hanım devam ettirmiş. Köklerimizde kadın girişimcilik var. Hatice Hanım’ın üstlendiği işi, ilerleyen yıllarda dedem Zekeriya Bey devralmış. Sonrasında babam ve bizler işimize sahip çıkıp geliştirdik.”
Dünyanın geleceği enerjinin üzerinde kurulu
Dokumacılıkla yola çıkan SANKO Grubu’nun tekstilin ana kollarında büyüdüğünü, enerji, inşaat, ambalaj, iş makineleri gibi farklı sektörlerde yatırımlar yapıldığına işaret eden Konukoğlu, “Dünyanın geleceği enerjinin üzerinde kurulu olduğuna göre bundan sonra hayatımızdan enerji eksilmeyecek. Önemli olan temiz enerjiyi kullanmak. Ondan dolayı da bizim bütün yatırımlarımız yenilenebilir yeşil enerjidir. Çevreye zarar veren ve karbon salınımı olan bir enerjide yokuz” diye konuştu.
Şehrin temelinde çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve gaziler var
“Eğer Kurtuluş Savaşında 6 bin 317 şehit vermeyip üretimde kalabilseydik Gaziantep İstanbul’dan sonra en büyük ihracatçı şehir olurdu” diyen Konukoğlu, devamla şu görüşleri paylaştı:
“Antep Savunmasında 6 bin 317 şehidimiz var. Çalışan nüfusun tamamı ya şehit olmuş ya da yaralanmış. Şehrin temelinde, çocuklar, kadınlar, yaşlı insanlar ve gaziler var. Çok az bir kadroyla bu şehri yeniden ayağa kaldırmaya çalışmışlar. Devletin yatırımı hiç olmamış. Devlet yatırım yapsaydı belki de her şeyi devletten beklerdik. Devlet devletin yapması gereken hizmetleri yaparsa yeter, kendi işimizi hallederiz. Ne zaman bize ihtiyaç olursa hepimiz devletimizin emrine gireriz.”
Gaziantep 180 ülkeye ihracat yapıyor
Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’te 50 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesinde boş yer kalmadığının altını çizerek, şehrin ihracatı ve hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:
“Gaziantep’in ihracatta yazdığı başarı hikayesinin sırrı Gaziantepli olmak, Gaziantep’te yaşamak ve herkesin yatırımını Gaziantep’e yapmasından geliyor. Her şehrin kendine göre başarı öyküsü ve tarihi var. Marsilya liman kayıtlarında 1740 yılında Gaziantep’ten ithal edilmiş dokuma kumaşlarının bilgisi var. Bu işler dünden bugüne olmuyor. Gaziantep’in sanayiciliği, ticareti ve girişimciliği çok eski.
Gaziantep ihracatta Türkiye’nin 5’inci şehri. Gaziantep’ten bütün kıtalarda 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim ürün gamımız geniş. Makine halısında, ağırlığı Gaziantep’e ait olmak üzere ülke olarak dünya ticaretinin yüzde 11’ini gerçekleştiriyoruz. Bu sene Gaziantep’ten rekor bekliyorum.”
Gaziantep’te her dönem birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hakim olduğunu vurgulayan Adil Sani Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Geçmişten bugüne görev alan belediye başkanlarımızın tamamı Gaziantep’e hizmet için çalıştılar. Birbirlerinden ayırt etmeye gerek yok. Bu şehirde herkeste bir mücadele ruhu var. Herkes yaptığı işi daha iyi nasıl yapabilirim peşinde. Böyle olunca da iş kolay oluyor. Herkes aldığı görevi doğru yapmaya çalışınca sorun olmuyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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