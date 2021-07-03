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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45 derecede battaniye ve sobayla ısınıyorlar

İHA

45 derecede battaniye ve sobayla ısınıyorlar

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Gaziantep'te tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda sıcaklık 1015 dereceye kadar düşüyor. Kafe olarak işletilen mağarada üşüyen müşterilerin kimisi battaniye ile ısınmaya çalışırken kimisi de elektrikli sobayla ısınıyor.
Yaz mevsiminin etkisinin göstermesinin ardından Gaziantep’te termometreler 45 dereceleri göstermeye başladı. Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası’na akın etmeye başladı. Doğa harikası olan tarihi mağarada sıcaklık 10 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler elektrikli soba ve battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.

“Burada resmen üşüyoruz”
Kocaeli’den Gaziantep’e arkadaşlarıyla gelen ve mağaranın soğukluğundan dolayı üşüyüp üstlerine battaniye örttüklerini ifade eden Elif Gündüz, “Kocaeli’nden Gaziantep’i gezmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Antep’in havası bize aşırı sıcak geldi. Ben baygınlık geçirecektim. Tansiyonum düştü. Sonra arkadaşım mağaralardan bahsetti. Bizde hemen bütün mağaraları gezdik. Burası özellikle daha çok hoşumuza gitti. Burada resmen üşüyoruz. Geçen gün geldiğimizde daha çok durduk. Şimdi daha yeni geldik. Donduk da çıktık buradan. Bu durum ilginç yani, dışardaki 45 derecelik sıcakta, buranın bu şekilde muhafaza edilmesi ve direk herkesin odak yerinin burası olması tabi ki bu yöreye ait bir özellik sanırım. Dışarıdayken sürekli hep bu mağaraya gelmek istiyoruz. Hadi gidelim diye. İlginç ve güzel bir yer yani hoşumuza gitti. Üşüdüğümüz için de şu anda polarlarımızı aldık. Yani 45 derecelik sıcaktan böyle bir yere geliyorsunuz. İkisinin arasındaki olay düşündürüyor. Hem de üşüyorsunuz” dedi.

“Dışarısı 45 derece ama mağara 15 derece”
Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 44 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 1015 derece olduğunu söyleyerek, “Bu mağaranın diğer mekanlara göre özelliği dışarısı 45 derece olduğunda burası 15 derece. Dışarısı 0 derece olduğunda mağara yine 15 derece. İnsanlar geliyorlar ‘biz üşüdük’ diyorlar. Bizde sobaları yakıyoruz veya polar veriyoruz. Burada üşüyorlar ve dışarısı 45 derece. 23 gündür de hava baya sıcak ve mağarada yoğunluk oluyor. İnsanlar oturduklarında memnun oluyorlar. Sıcaktan gelir gelmez serin ortamı bulduklarında çok hoşlarını gidiyor. Sonra bakıyorlar ve üşüyorlar. Biz daha böyle bir şey görmedik diye söylüyorlar. İçeride de 3 tane kuyularımız var. Sular akıyor ve dünya harikası bir yere geldik diyorlar. Turistler çok memnun oluyor. Burası 500 yıllık bir mağara buradan taş elde edilmiş han yapılmış. Kışın da 15 derece yazın da 15 derece. Dışarısı 0 derece olduğunda 15 derece, şu anda dışarısı 45 derece mağaramız yine 15 derece” diye konuştu.

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