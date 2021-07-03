Polis hırsızlara göz açtırmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde meydana gelen 3 ikametten, 1 otodan ve 5 işyerinden gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları incelemeler sonucu olayın failleri olan 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.