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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Yaralı yakınları kazayı unutup kavgaya tutuştu

İHA

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Yaralı yakınları kazayı unutup kavgaya tutuştu

Gaziantep’te iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Yaralı yakınları arasında çıkan kavgayı jandarma güçlükle ayırdı.
Kaza, eski Nizip yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Harun Y. kontrolünde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ford marka 27L0973 plakalı ticari araç karşı yönden gelen Mehmet K. kontrolündeki 27AUY24 plakalı Ford marka ticari araca çarptı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu araçların ön kısmı hurdaya dönerken iki araçta ters döndü. Sürücüler Harun Y. ve Mehmet K. ile 27 L0 973 plakalı araçta bulunan Hüseyin B. ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı yakınları kavga çıkardı
Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından olay yerine gelen yaralı yakınları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayı jandarma güçlükle ayırırken yaralı yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yolda trafik jandarma kontrolünde sağlandı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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