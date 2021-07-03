'Vatan Operasyonu'nda 213 tutuklama

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen ve 281 şüpheliyi kapsayan 'Vatan' adlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 235 kişiden 213´ü tutuklandı.
Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 5 aylık çalışma ile belirlenen 335 şüphelinin yakalanması için salı günü 'Vatan' isimli operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 265 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 235 kişiden, 213´ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 22´si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında operasyonların devam ettiği, adreslerinde bulunamayan 46 şüphelinin de yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-07-03 22:08:30
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