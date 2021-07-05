Yaralar iyilikle sarılıyor Konukoğlu Ailesi “Gönlü zengin 50 iş insanı” listesinde Sani Konukoğlu Vakfı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Toplumla paylaşma ve destek olma amacını taşıyoruz”

SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, Capital dergisinin bu yıl dokuzuncu kez düzenlediği “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesinde geçen yıl olduğu gibi 11’inci sırada yer aldı.



Capital dergisinde “Yaralar İyilikle Sarılıyor” başlığı ile yayımlanan haberde, 2020 yılının pandemiyle başladığı, İzmir depremi gibi büyük bir yıkımla devam ettiği belirtilerek, “Bu zor yılda hayırsever iş insanlarına gelen yardım talepleri de önemli ölçüde arttı. Bu durum, Capital’in bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği ‘Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı’ araştırmasına da yansıdı” denildi.

Özlem Aydın Ayvacı’nın hazırladığı haberde, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun, Türkiye’de hayırseverlik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Konukoğlu Ailesi’nin tüm Türkiye’ye rol model olduğu hayırseverlik, ailede kuruluşa kadar uzanan köklü bir gelenek. Konukoğlu da bu özelliğiyle her yıl binlerce yardım talebi alıyor. Konukoğlu, vakıf senedine uygun olarak eğitim ve sağlık alanlarında yoğunlaştıklarını belirtiyor.”

SANKO Grubu ve Sani Konukoğlu Vakfı’nın 2020 yılındaki bağış tutarının 99 milyon 284 bin lira olduğuna vurgu yapılan haberde, şu paylaşımda bulunuldu:

“Abdulkadir Konukoğlu, ‘Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla 2000 yılında Zeugma antik kenti acil kurtarma kazılarına destek olarak günümüzde dünya arkeoloji çevrelerinin gözbebeği olan mozaiklerin çıkarılmasına katkı sunduk. Aynı anlayışla son 5 yıldan beri Karkamış antik kentindeki bilimsel kazılara destek sağlıyoruz’ diyor ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin tamamen toplumla paylaşma ve destek olma amacını taşıdığını ifade ediyor.”

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