Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde coşkulu kep heyecanı

20202021 eğitim öğretim yılı mezunu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri için düzenlenen kep töreni öğrenciler kadar katılımcıları da duygulandırdı.

GKV Özel Okullarının bu yıl 57’inci yıl mezunları için düzenlenen görkemli mezuniyet törenine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’da katılarak öğrencileri kutladılar.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın 57’inci yıl mezunları GKV eğitim kampüsünde düzenlenen görkemli bir mezuniyet töreni ile keplerini atarak mezun oldu. Yarının umutları, Türkiye’nin geleceği olan gençlere sahip çıkarak onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamayı kutsal bir görev kabul eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 57’inci yıl mezunları görkemli mezuniyet törenlerinin sonuncusunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden mezun olan öğrenciler de coşkulu bir şekilde kep attı. 20202021 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden mezun olan 147 öğrenci mezun oldu. GKV MütevelliYönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy ve GKV MütevelliYönetim Kurulu üyeleri Seyhan Fesli, Osman Kıratlı ve Aysel Tokatlı’nın yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci velisi öğrencileri yalnız bırakmadı. Bayrak ve flamanın takdimi ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kep törenine GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba günün anlam ve önemini belirten anlamlı bir konuşma yaparken GKV Özel Liselerinin özveriyle çalışan idarecileri ve akademik kadrosu teşekkür belgelerini GKV MütevelliYönetim Kurulu Üyesi Seyhan Fesli verdi. Gecede aynı zamanda GKV Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol ve Genç Erkekler Basketbol Takımı’nın şampiyon oyuncuları ve antrenörleri, GKV Özel Liseleri idarecileri, GKV Özel Fen, Anadolu ve Cemil Alevli Koleji (IB) okul birincileri, ikincileri ve üçüncülerine plaket ve çiçekleri GKV MütevelliYönetim Kurulu Üyeleri Seyhan Fesli, Osman Kıratlı ve Aysel Tokatlı tarafından takdim edildi. Yapılan konuşmaların ve etkinliklerin ardından gecenin finali 20202021 eğitim öğretim yılını bitirerek GKV Özel Liselerinden mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla gerçekleştirildi.

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