Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (2)

`ÖNÜMÜZDEKİ YILA DİPDİRİ GEÇMEK İSTİYORUZ´

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplu açılış töreninin ardından 'Akkent Spor Köyü'nü ziyaret etti. Burada çocuklar ile oyun oynayan Bakan Selçuk, halı sahada penaltı attı, kaleye geçti. Okçuluk Kulübü'ndeki çocuklarla da ok atan Selçuk, Gençlik Kampı'nda paintball kıyafeti giyerek, hedef olan balonları vurdu. Mutfak Sanatları Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Selçuk, çocuklar ile Gaziantep´in yöresel yemeklerinden 'yuvalama' yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi programı kapsamında çocukların ihtiyacı olan hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin olduğunu belirterek, velilere bu eğitimlerden yararlanılması konusunda çağrıda bulundu. Telafi eğitiminin yaz bölümünün başladığını vurgulayan Selçuk, her il ve ilçede, hangi okulda, hangi saatte neler olduğu gibi bilgilere herkesin 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' internet sitesinden erişebileceğine dikkat çekti. Sekçuk, "Önümüzdeki yıla çok daha dipdiri bir biçimde geçelim istiyoruz. Bu dönemki eksikleri daha çok akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz. Akademik eksikliklerle ilgili hem geçtiğimiz haftalarda hem de yıl boyunca hem de önümüzdeki yıl zaten çalışmalarımız olacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 'Kritik Kazanımlar' başlığı altında oluşturduğu listeye göre hangi kazanımlar eksikse önümüzdeki senenin ilk haftalarında yapılmaya başlanacak onları belirledik. Hepsini sahanın görüşlerini alarak, öğretmen odalarımızı dinleyerek belirledik" diye konuştu.

Telafi eğitimi konusunda tüm velilerin hassas olması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Velilerimiz yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var ve ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler. Buralarda çeşitli zeka oyunları var, survivor oyunları var. Öğretmen arkadaşlar da bu oyunların bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar. Mesela az önce öğretmen takımı ile birlikte paintball oynadım ve beni vurmakla ilgili baya girişimleri oldu. Burada öğrencilerin gözlerindeki pırıltıyı gördüğümde inanın çok mutlu oldum ve bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür faaliyetlerin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-07-05 14:17:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.