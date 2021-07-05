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Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (3)

DHA

Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (3)


`BİRÇOK ÜLKENİN ÖĞRENCİ NÜFUSUNDAN FAZLA SURİYELİ ÖĞRENCİ VAR´
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Avrupa Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan Merveşehir Halk Eğitim Merkezi´nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Selçuk, bakanlık olarak Suriyeli öğrencilerin de eğitimi anlamında, işin başından bu yana desteklerini esirgemediklerini söyledi. Dünyanın birçok ülkesinin öğrenci nüfusundan fazla Suriyeli öğrenciye eğitim verdiklerini anlatan Selçuk, "Sadece Şehitkamil ilçesinde ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenci sayısı 6 bin 600. Bu sayı dünyada çoğu ülkenin bir araya gelip de göçmen olarak dahi alamadığı bir sayı bu. Bizde birçok ülkenin öğrenci nüfusundan fazla Suriyeli öğrenci var. Bu şehirde 500 bin mülteci nüfusunu barındırmak, yedirmek, içirmek, sağlık hizmeti vermek hepsi ama hepsi çok güzel çok iyi bir şekilde hayata geçiriliyor" dedi.
Bakan Selçuk, halk eğitim merkezlerini önemsediklerini ve bu sayede çeşitli projelere de imza attıklarını belirterek, şunları söyledi: 
"Türkiye´de 15 bin mahalle belirledik. Bu 15 bin mahallemizdeki birer okulumuzu da halk eğitim merkezlerine dönüştürüyoruz çünkü yaklaşık 1000 civarında olan halk eğitim merkezlerimiz yetmiyor. Çok büyük bir talep var. Bizler de yeni birtakım binalar ve merkezler oluşturamıyorsak ne yapabiliriz, diye düşündüğümüzde 15 bin mahallemizde 15 bin okulumuzu halk eğitim merkezlerine dönüştürmeye karar verdik. Geçtiğimiz ay 25 bin köy muhtarımıza bir mektup yazdım. Dedim ki bizim 386 adet kursumuz var, binlerce köyümüzde bu kurslardan yararlanamayan köylülerimiz ne olacak? Bu yüzden vatandaşlarımız isterlerse 386 alandan herhangi bir kurs alanında 8-10 vatandaşın bir araya gelmesi ile birlikte biz o alanı halk eğitim merkezi yaparız, dedik. Şu ana kadar 100 bini aşan kursiyerimiz var. Bu arkadaşlarımız kursları bitirip belgelerini aldıktan sonra kooperatifler kuruyorlar ve ürettiklerini satmaya başlıyorlar. Özellikle kadın kursiyerler arasında çok yaygın olarak görülen bir uygulama. 2023 vizyonunda eğitimde fırsat adaleti denilen şey tam da bu. Halk eğitim merkezlerimizi de fırsat adaleti kapsamında yeni bir çıtaya kavuşturuyoruz. Bugün de burada yine bir halk eğitim merkezini canlandırıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'müz tarafından yapılan faaliyetlerin buralarda artarak sürmesini hedefliyoruz. Türkiye´de yetişkinler için dil eğitimi projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile bu desteğin Avrupa Birliği ile beraber artarak sürmesini bekliyoruz. Ben bu açılışını yaptığımız merkez gibi en az 100 tane daha merkez bekliyorum çünkü Türkiye vicdanlı olan bir ülke. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Suriyeli vatandaşlarımıza hizmet vermenin gönül işi olduğunu biliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-07-05 16:07:39

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