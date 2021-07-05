HKÜ Radyo “Lındberghlerin Uçuşu’nu” dinleyici ile buluşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ Radyo “Lındberghlerin Uçuşu’nu” dinleyici ile buluşturuyor

İHA

HKÜ Radyo “Lındberghlerin Uçuşu’nu” dinleyici ile buluşturuyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Öğrencileri, okyanusun ilk defa uçakla geçilişini anlatan, Bertolt Brecht’in kaleme aldığı; "Lindberghlerin Uçuşu" adlı radyo oyununu, çok yakında HKÜ Radyo 106.8’de dinleyici ile buluşturacak.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana, birçok alanda dinleyicilerine zengin içerikli programlar sunan HKÜ Radyo, bu kez de “Radyo Oyunu” ile dinleyicisinin karşısına çıkacak. Radyo oyununun proje danışmanlığını HKÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek üstlenirken, İletişim Fakültesi öğrencilerinden Engincan Paksoy oyunu yönetecek.
İletişim Fakültesi’nin özellikle son yıllarda birçok yenilikçi proje gerçekleştirdiğini ve HKÜ Radyo’ya önemli katkılar sağladığını söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, tüm ekibi radyo oyununa desteklerinden dolayı tebrik etti.
“Uzun yıllar hatırlanacak güzel bir projeye imza atıyoruz”
Programı bir an önce dinleyici ile buluşturmak istediklerini ifade eden HKÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek, “Uzun yıllar evvel Bertolt Brecht'in yazmış olduğu ‘Lindberghlerin Uçuşu’ adlı radyo öğreti oyununu sahneye uyarlamak istemiştim. Fakat o zamanki koşullar sebebiyle bu gerçekleşmedi. Bugün bu hayali HKÜ’deki öğrencilerimle gerçekleştirdik. Ayrıca oyunun orjinalinde olduğu gibi bir radyo oyunu biçiminde üretilmiş olması beni çok mutlu etti. Başta oyunun yönetmeni Engincan Paksoy olmak üzere bütün ekibi tebrik ederim. Uzun yıllar hatırlanacak güzel bir işe imza attılar. Okyanusun ilk defa uçakla geçilişini anlatan bu güzel oyunu umarım değerli dinleyenlerimiz de beğenirler” diye konuştu.
“Lındberghlerin Uçuşu” çok yakında HKÜ Radyo'da
HKÜ İletişim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan oyunun proje danışmanlığını Deniz Telek, yönetmenliğini Engincan Paksoy, ses düzenleme ve miksajını Rüveyda Ebrar Taşçı, oyunculuklarını Umut Can Kütük, Engincan Paksoy, Rüveyda Ebrar Taşçı, Fatma Ahsen Yiğit, Şura Özkılınç, Ufuk Gürbüzdal, Uğur Karalar, ve Göksu Başarıcı, afiş tasarımını ise Melih Saner Küldöken üstlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Selçuk: “Okullaşmada dünya rekoru kırıyoruz” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Birçok ülkenin öğrenci nüfusundan fazla bizde Suriyeli öğrenci var”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: “Okullaşmada dünya rekoru ...
Tartıştığı komşusunun otomobilini çizme anı kamerada
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunun otomobilini çizme anı kamerada
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun ...
Şamil Tayyar’dan çok sert sözler
YEREL HABERLER Şamil Tayyar’dan çok sert sözler
İslahiye Belediyesinden dereleri ıslah çalışması
YEREL HABERLER İslahiye Belediyesinden dereleri ıslah çalışması
Şahinbey’de çiftçiler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Şahinbey’de çiftçiler bilgilendirildi
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun ...
Meslek kazalarında ev hanımları risk altında
YEREL HABERLER Meslek kazalarında ev hanımları risk altında
Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle buluştu Bakan Selçuk: “Bu dönemki eksikliği sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle ...
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun ...
KOSGEB hızlı destek kredisinin kapsamı genişletilmeli
YEREL HABERLER KOSGEB hızlı destek kredisinin kapsamı genişletilmeli
Gaziantep’te 101 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 101 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde coşkulu kep heyecanı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde coşkulu kep ...
Gaziantep'te, 101 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 101 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
Bakan Selçuk’tan velilere çağrı: “Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk’tan velilere çağrı: “Çocuklarını telefi ...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 9 bin tavuk dağıtımı
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 9 bin tavuk ...
Yaralar iyilikle sarılıyor Konukoğlu Ailesi “Gönlü zengin 50 iş insanı” listesinde Sani Konukoğlu Vakfı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Toplumla paylaşma ve destek olma amacını taşıyoruz”
YEREL HABERLER Yaralar iyilikle sarılıyor Konukoğlu Ailesi “Gönlü ...
Dülük tabiat parkı, kapılarını yeniden açtı Pandemi önlemlerine azami ölçüde dikkat edildi Temassız özellikli banka kartları olmadan giriş yapılamadı
YEREL HABERLER Dülük tabiat parkı, kapılarını yeniden açtı Pandemi ...
Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesis ağı genişliyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesis ağı genişliyor
Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı’nda beklenen hareketlilik yaşanmadı
YEREL HABERLER Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı’nda beklenen ...
İHA muhabirinin mutlu günü
YEREL HABERLER İHA muhabirinin mutlu günü
Komşusunun sıfır otomobilini çizerken güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Komşusunun sıfır otomobilini çizerken güvenlik ...
AK Parti heyeti muhtarlar ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER AK Parti heyeti muhtarlar ve mahalle sakinlerinin ...