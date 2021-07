Gaziantep 67 firmayla Türkiye 4’ncüsü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020” araştırmasında bir önceki yıl 35 firma ile yer alan Gaziantep, yükseliş geleneğini bozmayarak bu rakamı 38’e çıkartmayı başardı.

Geçtiğimiz ay açıklanan İlk 500 listesine de 29 firma ile giren Gaziantep, ikinci 500 listesinde yer alan 38 firmayla birlikte Türkiye’nin ilk bin büyük sanayi kuruluşu arasındaki firma sayısını 67’ye yükseltti ve listede en fazla firmaya sahip 4’üncü il oldu.

Daha çok KOBİ niteliğindeki firmaları kapsayan “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020” araştırma sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep, her yıl artan bir performansla büyümeye devam ediyor. Gaziantep’e ve ülkemize değer katan, şehrimizin yıldızı 67 firmamızın yönetimini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum” dedi.

2020 yılındaki zorlu koşullara rağmen listedeki yükselişin devam etmesinden mutlu olduklarını aktaran Başkan Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde ihracat rekoru kıran iş insanlarımızla gururlandık. Bugün ise Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alma başarısı gösteren 67 firmamızla gururlanıyoruz. Araştırma sonuçları da gösteriyor ki KOBİ’lerin ihracat performansı listeye olumlu yansımış, İSO İkinci 500'ün ihracatı yüzde 1,2 artırmış. Listede yer alan tüm KOBİ’lerimizin 2020 yılının zorlu ekonomik iklimine rağmen göstermiş oldukları bu performanstan dolayı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Gaziantep’in Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içerisinde en fazla firmaya sahip 4. İl olduğunu söyleyen Yıldırım, “İSO İkinci 500’de de Gaziantep’in her yıl artan bir yükselişi var. Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içerisinde 2018 yılında 57, 2019 yılında 61 ve 2020 yılında 67 firmamızla yer aldık. Bu verilerle birlikte İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nin ardından 4. sırada yer alıyoruz. Yine açıklanan araştırma sonuçlarını incelediğimizde geçtiğimiz yıl listede yer alan 13 firmamızın da sıralamasını yükselttiğini görüyoruz. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda yine yükselişleri konuşacak, firmalarımızla gururlanmaya devam edeceğiz. Ben bu başarıda büyük emeği olan 67 firmamızın yönetim kadrosuna ve tüm personeline teşekkür ediyorum. Güçlü firmalarımızla şehrimiz çok daha iyi noktalara gelecek” diye konuştu.

