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Bölge odalarının 2’inci toplantısı Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi

İHA

Bölge odalarının 2’inci toplantısı Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 21’inci toplantısını Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda gündem, dış ticarette bölgesel dinamikler oldu.

Bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu’nun 21’inci toplantısı, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Gaziantep TO Başkanı Tuncay Yıldırım, Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Şanlıurfa TSO Başkanı İ. Halil Peltek, Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu, Osmaniye TSO Başkanı Murat Devrim Aksoy, Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin ve TOBB adına Uzman Kemal Vural’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda ana gündem maddesi olarak dış ticaret ve bölgenin dış ticaret dinamikleri konuşulurken, bölgenin gelecek projeksiyonunda dış ticaret potansiyeli değerlendirildi.
Programda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şentürk, “Dış Ticaret ve Dış Ticarette Bölgesel Dinamikler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ülkemizin dış ticaret potansiyeli ile başlayan sunum, platform üyesi kentlerin dış ticaret rakamları ve gelecek vizyonlarının değerlendirilmesi ile devam etti.
“Bölgemiz ihracatı için ihracatçı illerin tecrübesinden faydalanmalıyız”
Toplantıya ev sahipliği yapan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı toplantının açılış konuşmasında, tüm platform üyelerine katılımları için teşekkür ederek, ülkemizde ve bölgemizde dış ticaretin önemine değindi. Celkanlı, “Dünya pazarlarından daha fazla pay alabilmemiz için Bölgemizde dış ticaret hacmi yüksek olan, ülkemizin ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren illerin tecrübelerini Odalarımızın öncülüğünde bölge kalkınmasının hizmetine sunmamız gerekmektedir. Daha çok üretmek, iç piyasanın ihtiyacından geriye kalan ürünleri daha çok satmak, iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, rekabet gücünü arttırmak, istihdam oluşturmak ve dış ticaret açığının azaltılmasına yardımcı olmak için bunu bir misyon olarak kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.
“Bölgesel bir dış ticaret modeli geliştirmeliyiz”
Platform üyesi 7 ilin 2021 yılının ilk 6 ayında 7,3 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 7,7’sini gerçekleştirdiğini söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise, “Bu hacmi artırmak ve sürdürülebilir kılmak için bölgemiz dış ticareti için bölgesel bir dış ticaret modeli oluşturmalıyız” dedi. Yıldırım, “Platform üyesi tüm illerimizin dış ticaretteki tecrübelerinden beslenen bölgesel bir dış ticaret modeli oluşturabiliriz. Böylece bölgesel kalkınmaya çok daha etkin bir katkı sunabiliriz. Bu noktada Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte yürüttüğümüz, İspanya’dan Sevilla Ticaret Odasının da ortak olduğu proje dış ticaretimiz adına örnek bir proje oldu. Proje neticesinde oluşturduğumuz, firmalarımıza bir anlamda dış ticaret koçluğu yaparak nokta atışı ihracat/ithalat yapmalarını sağlayan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi platformdaki tüm odalarımızın üyelerine hizmet verebilir. Böylece bölgemiz için güvenli ve verimli bir dış ticaret iklimi oluşturulmasına katkı sunarız. Oluşacak sinerji ve çarpan etkisiyle de bölgemiz ve ülkemiz kazançlı çıkar” diye konuştu.
Toplantının devamında söz alan Oda Başkanları, bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayan ve bölgenin öncü sektörleri olan sanayi, tarım, turizm sektörlerinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına odaklanmanın önemine değindiler. Öte yandan belirlenen konularda detaylı çalışmalar yapılmasının ardından, başta mülteci sorunu olmak üzere alınan kararların ve bölge sorunlarının ilgili Bakanlıklar nezdinde çözümü için Ankara’ya taşınmasının öneminin altını çizdiler.

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