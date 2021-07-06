Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Gaziantep’te, gözüne kestirdiği eve örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsızın çaldığı eşyaları evde bulduğu valizlere koyarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde son bir hafta da meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği mahalle ve sokaklardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen hırsız M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.



Tırmanarak girdi, kapıdan çıktı

Birçok suçtan kaydı bulunan M.Ç.’nin yakalanmadan önce girdiği eve adeta örümcek adam gibi tırmanarak girmesi güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Pişkin hırsızın tırmanarak girdiği evden çaldığı malzemeleri de yine evde bulduğu valizlere koyarak çıkması görüntülere yansıdı.

M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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