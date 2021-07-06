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Şimşek’ten ISO 500'deki 38 Gaziantep firmasına teşekkür OSB Başkanı Cengiz Şimşek: “Gaziantep üretiyor, Türkiye kalkınıyor”

İHA

Şimşek’ten ISO 500'deki 38 Gaziantep firmasına teşekkür OSB Başkanı Cengiz Şimşek: “Gaziantep üretiyor, Türkiye kalkınıyor”

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Gaziantep merkezli 38 firma için bir kutlama mesajı yayımladı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020 Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, Gaziantep’ten 38 firma ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer aldı. OSB Başkanı Cengiz Şimşek, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında listeye girmeyi başaran 38 firmayı kutlarken, "Ülkemizin kalkınma yarışına yatırım, üretim, istihdam ve ihracatlarıyla büyük katkı sunan sanayicilerimizi ve bu başarıya emek veren tüm çalışanlarımızı kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.
“En fazla firmaya sahip 4’üncü il olduk”
Gaziantep'in, Türkiye'nin ilk 1000 sanayi kuruluşu içerisindeki ağırlığının her yıl daha da artmasının sevindirici olduğuna dikkat çeken OSB Başkanı Şimşek, "2019 yılı verilerine göre Gaziantep'ten 61 firma Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesine girmişti. 2020 yılı verilerine göre ise İSO 500'de 29, ikinci 500'de de 38 olmak üzere ilk 1000'e giren firma sayısı bir önceki yıla göre 6 artarak 67 oldu. Gaziantep böylece, ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında en fazla firmaya sahip 4’üncü şehir oldu. Gaziantep'in geçen yılın zorluklarına rağmen hız kesmeden üretime devam etmesi ve büyük bir başarıya imza atması ülkemiz adına sevindiricidir. Ülkemizin kalkınması, insanlarımızın refahı ve mutluluğu için üretmekten başka çarenin olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun biz sanayiciler her şartta üretime devam etmek zorundayız. İnsanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkemizin daha aydınlık geleceği için üretmek zorundayız. Bu bilinç ve inançla hareket eden Gaziantepli sanayici, pandemi döneminde dünya ekonomileri küçülürken Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracatta önemli başarılara imza atmasını sağlamıştır. Büyük bir özveri ve gayretin ürünü olan bu başarıda katkısı olan herkesi kutluyorum” dedi.
“Normalleşme ile sanayi atağa geçecek”
Normalleşmenin başlamasının ardından Gaziantep’in sanayi alanında atağa geçeceğini ifade eden Şimşek, “Gaziantepli sanayici pandemi döneminde bile hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadan üretimi artırmanın çaresini aradı. Son zamanlarda ülkemizde aşılama oranının yükselmesi ile kısa süre sonra normalleşmenin de hızlanacağına inanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Gaziantepli sanayici rekabet gücünü artıracak teknolojik yatırımlara hız verecek, dijital dönüşümünü tamamlayacaktır. Hükümetimizin sanayiciye yönelik destekleri ve teşvikleri ile geleceğin daha güzel olacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmalarımızı bir kez daha tebrik ederken, girişimci ruhu ile Anadolu'nun sanayileşmesine öncülük eden Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasındaki firma sayısının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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