GAGİAD lojistik merkezlerinin avantajlarını konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD lojistik merkezlerinin avantajlarını konuştu

İHA

GAGİAD lojistik merkezlerinin avantajlarını konuştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Yurt İçi ve Yurt Dışı Lojistik Merkezleri Avantajları” video konferansında, lojistik merkezlerinin desteklenmesi dağıtım zincirlerine hızlı ulaşım ve depolama gibi konuları konuştu.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Yurtİçi ve Yurt Dışı Lojistik Merkezleri Avantajları” toplantısında Gümrük Müşaviri Cenk Öncel’i konuşmacı olarak video konferans sistemi üzerinden ağırladı. Programın açılış konuşmasını GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptı.
Lojistik merkezlerinin, Türkiye'nin rekabet gücünü Avrupa'da önemli oranda arttıracağını dile getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Tüm sektörleri etkisi altına alan pandemi sürecinde arztalep dengesi, hem tedarik süreçlerini hem de lojistik sektörünü etkiledi. Dünyadaki gelişmeler sonrasında, ülkemiz lojistik sektöründe sürdürülebilir bir rekabet ortamının oluşturulabilmesi, sektörün uluslararası alanda rekabet edebilecek güce erişebilmesine ilişkin önlemler aldı. Resmi Gazetede yer alan ‘Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar’ lojistik sektöründe daha hızlı, güvenilir ve esnek çözümler üretmemize katkı sağlayacak. YDLM ile ihracatçıların tedarik ve dağıtım zincirlerinin verimlilikleri artırılarak, ihraç ürünlerinin yeni pazarlara en etkin yoldan ulaştırılmasını sağlanacaktır. Bilindiği üzere ihracat başarısında, etkin lojistik hizmetinin faydası tartışılmaz. Ayrıca ülkemizin AB pazarına yakın olması bizler için avantaj olduğu kanaatindeyim. Kurulan yurt dışı lojistik merkezleriyle, giderlerinin önemli bir kısmı devlet tarafından desteklenecek. Bu uygulama ile ihracatta artacaktır. Gaziantep, 2021 yılında 6 aylık bir süreçte ihracat hacmini yüzde 41.1 artırarak 4.825 milyar Dolara çıkaran, bir önceki yılın Haziran ayına göre ihracatını yüzde 40 artıran bir şehir. Sergilemiş olduğu ihracat performansıyla örnek olan Gaziantep, devlet destekleriyle sıralamasını çok daha üst noktalara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.
İhracat hızını istikrarlı bir şekilde oluşturmak istediklerini belirten Gümrük Müşaviri Cenk Öncel, “14 Ekim 2020 Resmi Gazetede 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Yurt dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar’ yürürlüğe konuldu. Karar, Türkiye ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmaktır. Bu karar kapsamında ise kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, yüzde 70 oranında ve YDLM başına en fazla 5 milyon ABD Doları, doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil kirakomisyon kullanım giderleri, ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon ABD Doları, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 799 bin ABD Doları olarak desteklenecektir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin uluslararası lojistik sektöründe güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Öncel, “Türkiye’nin dış ticarette lojistik etkinliğinin artırılması, lojistik maliyeti yükünün azaltılması, nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması ve Türkiye’nin lojistik sektöründe uluslararası konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede İngiltere’de bir lojistik merkez kurulması için adım atıldı. Yurtdışı lojistik merkezlerin daha çok Eİhracat odaklı kurulması planlanıyor. Böylece özellikle, küçük parçaların daha ucuza ve hızlı şekilde taşınması sağlanacak ve toplu gönderilerin dağıtımı, dünyanın çeşitli noktalarında özel olarak belirlenmiş tedarik üslerinden gerçekleştirilecek. Bu tedarik üsleri, iade maliyetlerinin azalmasını da sağlayarak, Eİhracatın artmasında rol oynayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Gaziantep FK, İbrahim Pehlivanı transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, İbrahim Pehlivanı transfer etti
Şimşek’ten ISO 500'deki 38 Gaziantep firmasına teşekkür OSB Başkanı Cengiz Şimşek: “Gaziantep üretiyor, Türkiye kalkınıyor”
YEREL HABERLER Şimşek’ten ISO 500'deki 38 Gaziantep firmasına ...
Fazla enerji içeceği içti kalp rahatsızlığı geçirdi
YEREL HABERLER Fazla enerji içeceği içti kalp rahatsızlığı geçirdi
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı'ndan zincir marketlere kurbanlık fiyat tepkisi Türkman: “30 kiloluk bir hayvan kurban olur mu?”
YEREL HABERLER Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı'ndan ...
Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz ...
Bakan Selçuk'tan Spor Köyü’ne tam not
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'tan Spor Köyü’ne tam not
Bölge odalarının 2’inci toplantısı Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bölge odalarının 2’inci toplantısı Kilis Ticaret ve ...
Gaziantep 67 firmayla Türkiye 4’ncüsü
YEREL HABERLER Gaziantep 67 firmayla Türkiye 4’ncüsü
İSO ikinci 500 listesinde Gaziantep'ten 38 firma yer aldı
YEREL HABERLER İSO ikinci 500 listesinde Gaziantep'ten 38 firma yer ...
Gaziantep’te, bölgeye uyumlu 70 bin tavuk dağıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te, bölgeye uyumlu 70 bin tavuk dağıtıldı
Öğrencilere ‘İlkim değişiliği’ semineri verildi Gaziantep’te, erasmus öğrencilerine “iklim değişikliği” konulu seminer düznelendi
YEREL HABERLER Öğrencilere ‘İlkim değişiliği’ semineri ...
Gaziantep’in ilk trafik eğitim parkında eğitimler başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’in ilk trafik eğitim parkında eğitimler ...
Motosiklet sürücüsü ölümden 1 metreyle kurtuldu Feci motosiklet kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü ölümden 1 metreyle kurtuldu Feci ...
Rektör Prof. Dr. Özaydın: “Geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz”
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Özaydın: “Geleceğin Türkiye’sini ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin’i makamında ziyaret etti Bakan Selçuk: "Gaziantep’in eğitimdeki ışığı, Türkiye’yi ve dünyayı aydınlatacak" Selçuk: “Gaziantep’te bir medeniyet çekirdeği çıkabilir”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin’i makamında ...
GAÜN’den sağlık ordusuna taze kan
YEREL HABERLER GAÜN’den sağlık ordusuna taze kan
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı Polisin ikna etmesiyle önce çocuklarını serbest bırakan şahıs, sonra da teslim oldu
YEREL HABERLER Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki ...
Yolcu servisinin çarptığı adam öldü
YEREL HABERLER Yolcu servisinin çarptığı adam öldü
Yaz mevsimini sağlıklı ve fit geçirmenin ipuçları
YEREL HABERLER Yaz mevsimini sağlıklı ve fit geçirmenin ipuçları
Erol Bulut: Başarılara imza atmak istiyoruz
YEREL HABERLER Erol Bulut: Başarılara imza atmak istiyoruz
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı
YEREL HABERLER Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını ...
Bebeğini hastanede bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Bebeğini hastanede bırakıp kaçtı