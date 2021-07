Şehitkamil, çölyak hastalarına destek oluyor 625 çölyak hastasına glutensiz un ve makarna yardımı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glutensiz un dağıtımını, gerçekleştirdi. 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paket glutensiz makarna dağıtımı, 625 çölyak hastasını daha sevindirdi.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, tespit edilen 625 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldılar.

Çölyak hastalarımız için güzel bir uygulama

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren Muhittin Umay, “2 yıl önce eşimin çölyak hastası olduğunu öğrendik. Tabi bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Daha sonra eşimin nasıl beslenmesiyle ilgili doktorumuzun tavsiyelerine uyduk. Sağ olsun yaklaşık 1 yıldır Şehitkamil Belediyemiz tarafından her 3 ayda bir ücretsiz bir şekilde glutensiz un ve makarna alıyoruz. Şehitkamil Belediyemizin çöylak hastalarına yapmış olduğu bu yardımlardan dolayı memnunuz. Çölyak hastalarımız için güzel bir uygulama. Çölyak hastalarımızın bunu değerlendirmelerini istiyorum. Ben Şehitkamil Belediye Başkanımıza bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

