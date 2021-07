Rektör Özaydın: “Medeniyetinizin perspektifinden hayata bakın”

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesinde 20202021 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 130 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet programı, İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İbrahim Hulusi Koca tarafından Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin sadece başarılı olmaları için değil, aynı zamanda iyi birer birey olmaları için de çalıştıklarını belirterek, “Kendi medeniyet perspektifinden hayata bakmayı öneriyor ve önemsiyorum” dedi.

Sizlere ihtiyacımız var

Milli ve manevi değerlerin korunması açısından ilahiyat fakültelerinin önemli olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özaydın öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Üniversiteniz ve hocalarınızla bağınızı kopartmayın. Yeniden sizi kendi medeniyetinize dönmeyi davet ediyorum. Batı medeniyetinin insanlığa vereceği bir şey kalmadığından dolayı yok olmayla karşı karşıya. İnsanlığın yeniden bir iktisat ve medeniyet paradigmasına ihtiyacı var. Sizleri yeniden kendi medeniyet perspektifinden hayata bakmaya davet ediyorum. İlahiyatçılarla ekonomiye ele almak istiyorum. Müslümanca para kazanacağız. Yerli ve milli bakıyorsunuz o yüzden sizlere ihtiyacımız var. Londra’dan, Paris’ten, New York’tan bakarak bu ülkenin sorunları çözülmez. Kesinlikle karamsar olmayınız. Sizlere bakınca Türkiye’nin önü açık olduğunu görüyorum. Kendi özümüze dönersek kurtuluş oradadır. Sizleri unutmayacağız, kapımız her zaman açık olacaktır” İfadelerini kullandı.

Doğru ve adil olun

Öğrencilere dört yıl içinde sadece dini konularda değil, insan ve toplum hakkında da bilgiler verdiklerini aktaran Dekan Vekili Doç. Dr. Mustafa Ünverdi, KPSS atama sonuçlarına bakıldığında GAÜN İlahiyat Fakültesinin öğretmen atama listesinde üst sıralarda olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ünverdi, “Dinin toplumla ilişkisini nasıl kurabileceğimizi sorguladık. Eğitim hayatınızda sizlere soru sorabilme, düşündüklerinizi saygı ve ahlak çerçevesinde ifade edebilme, fikirlerinizi paylaşma, başkalarının fikirlerine ve hayatına saygı duyma, insanlarla dostluk ve kardeşlik içinde yaşama ahlakını gösterdik. Öğrenmenin ve okumanın keyifli ve sadece insana has bir özellik olduğunu hatırlattık. Her ne olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, insanlara faydalı olmanızı, tefekkür etmenizi, teşekkür etmeniz, çalışmadan emek vermeden hiçbir şeye sahip olmamanızı, devletimizin ve milletimizin birlik ve dirliğinin kıymetini bilmenizi, ülkemizi ve insanlığı fikirlerinizle aydınlatmak için çaba göstermenizi bekliyoruz. Öğrencilerinize, mesai arkadaşlarınıza, çevrenize ve tabi ki en başta annebabanıza tatlı ve güler yüzle muamele etmenizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninde konuşan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Üniversitesiyle olan diyaloglarını önemsediklerini ifade ederek, öğrencilere öğütlerde bulundu. İlahiyat fakültelerinin, topluma salih dini bilgilerin ulaşması noktasında en stratejik konuma sahip eğitim kurumlarından birisi olduğunu vurguladı.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan Fakülte birincisi Zehra Yalım ise “Gaziantep Üniversitesinin bir üyesi olmaktan her zaman gurur duydum. Dini ve kültürel mirasımızı tüm detaylarla öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Okulumuzdan aldığımız eğitimle daha ileriye giderek ülkemize, milletimize ve İslam dünyasına hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında İlahiyat Fakültesinden derece ile mezun olan öğrencilere plaketleri verildi. Mezuniyet kütüğüne plaket çakılması ve öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam eden program; Fatih Zirek’in konseri ve kep atmayla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.