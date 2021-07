Şahin’den esnafa desteğe devam mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kısıtlamalardan etkilenen sektörlerin ilgili oda başkanlıklarını ziyaret etti.

Son durum hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Fatma Şahin, talepleri dinledi, yeni dönemde esnafın talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edileceğini aktardı.

Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Kovid19) Salgını döneminde verilen ulusal mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararından etkilenen sektörlerin son durumunu öğrenmek ve taleplerini almak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilgili sektörlerin oda başkanlarına ziyaretlerde bulundu. Gaziantep’te bulunan Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gaziantep Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Gaziantep Ciğer Kebapçıları Odası’nı ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, oda başkanlarıyla istişare etti. Toplantılarda Başkan Şahin verdiği mesajda kötü günlerin artık geride kaldığını, kısıtlamalar döneminde esnafa verilen destekleri hatırlatarak da yeni dönemde de esnafın istekleri doğrultusunda çalışmalara devam edileceğini vurguladı. Ziyaretlerde ayrıca çeşitli meslek gruplarına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hareket edilerek eğitim programları oluşturulmasına yönelik planlama hakkında konuşuldu.

Ziyaretlere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraber Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu’ da katıldı. Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ebçem, Gaziantep Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Kocaoğlan, Gaziantep Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ve Gaziantep Ciğer Kebapçıları Odası Başkanı Mehmet Gül ziyaret edildi.

“Tecrübelerinizi kuşaktan kuşağa aktarmak için her türlü desteği vereceğiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada pandeminin oluşturduğu zor dönemde şehir olarak en az zararla çıkıldığını hatırlatarak, “Burada bir hikmet, erdem var. Biz iyi günde, kötü günde halkımızla birlikte olacağız dedik. Çok zor bir dönem geçti ve kapanmalarda istişare ettik. Her meslekte 34 kuşak gelen bir deneyim ve tecrübe var. Bunu kuşaktan kuşağa aktarmak için her türlü desteği vereceğiz. Biz de belediye olarak ‘Varını veren utanmamış’ dedik, bir araya gelerek, sevgi, emek ve paylaşarak iyileşelim dedik. Tünelin ucu gözüktü, en kötü günlerimiz geride kaldı. Mesleklerin tecrübelerini kuşaktan kuşağa aktarmamız gerekiyor. Ziyaretlerimizde sohbet ediyoruz. Belediye Başkanı olarak esnafımızın emrindeyiz. ‘Bir toplumun efendisi ona hizmetkar olandır’ anlayışından geliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şahin kısıtlamalarda desteğini esirgemedi”

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu ise,“Pandeminin 15 ayını atlattık. Bundan sonraki günlerimiz daha güzel olsun diye Başkanımız Fatma Şahin esnafı geziyor. Pandemi kısıtlamalarından dolayı zorluk çeken esnafımıza yardımlarını esirgemeyen Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Oda başkanları ise desteklerden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederek ziyaretin esnaf için moral olduğunu dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.