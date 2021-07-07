Tamire götürülen otomobil yandı

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Kadir ÇELİKRamazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, arıza yapan otomobil tamir için götürüldüğü işyeri önünde alev alev yandı.

Olay gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Koyuncu'ya ait iş yerine tamir edilmek üzere getirilen plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobil alev topuna dönerken, yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-07-07 22:39:04



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