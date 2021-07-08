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Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’na” katıldı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’na” katıldı

Exponet Dijital ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde çevrimiçi olarak gerçekleşen 'Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’nda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar moderatörlüğünde, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun, katılımcılar ile bir araya gelerek bölümleri ve meslekleri hakkında bilgiler verdi.
Zirve ve Fuar kapsamında düzenlenen çalıştaylarda, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan “İyi Beslen, Sağlıklı, Zinde ve Başarılı Ol” başlıklı sunumu ile beslenme ve sağlığın önemini, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut “Kaliteli Bir Yaşam İçin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” başlıklı sunumu ile fizyoterapi ve rehabilitasyonun yaşam kalitesi üzerine etkisini, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun ise "Geçmişten Günümüze Hemşirelik" konulu sunumu ile hemşirelik mesleğinin gelişimi ve gelecekteki imkan ve olanaklarını katılımcılar ile paylaştı.
Sağlık Bilimleri ile ilgili güncel konularda düzenlenen eğitimler ve çalıştayların düzenlendiği Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı, sağlıkla ilgili alanlarda kariyer planı yapan ve gelecekte bir sağlık profesyoneli olma hayalini kuran öğrenciler, öğrenci velileri ve birçok sağlık profesyoneli için son derece faydalı bir sanal platform oluşturdu.
Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’nda, eğitimler ve çalıştayların yanı sıra bölüm tanıtımlarında da yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ile HKÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri de dört gün boyunca yazılı ve görüntülü görüşmeler vasıtayla bölüm, meslek ve kariyer tanıtımları yaparak ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

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